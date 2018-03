Aloite pienemmistä päiväkotiryhmistä

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämisen puolesta on tehty valtuustoaloite Kangasalla. Aloitteen mukaan yli kolmivuotiaiden ryhmissä yhtä kasvatuksen ammattilaista kohti olisi enintään seitsemän lasta, jolloin ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta. Määrä on ollut kahdeksan lasta yhtä aikuista kohden vuodesta 2016 lähtien.

Aloitteen lukeneen Stiina Lahikaisen (vihr) mukaan Kangasalan päiväkodeissa on kaikkiaan 73 ryhmää, joista 41:ssä on suurennettu ryhmäkokoa vuoden 2016 jälkeen säästösyistä. Muutoksen nähdään asettaneen lapsia eriarvoiseen asemaan; ryhmäkokoja ei ole ollut mahdollista kasvattaa tilojen puolesta tasaisesti kaikissa päiväkodeissa.

Erityislasten osalta noudatettaisiin edelleen käytössä olevia kertoimia lapsiryhmän kokoa laskettaessa. Ryhmäkokouudistusta esitetään toteutettavaksi vuoden 2019 aikana. Arvioitu kustannusvaikutus puolenkymmenen uuden ryhmän perustamiselle on aloitteen mukaan noin 590 000 euroa.

Aloite lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.