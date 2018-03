Kaavoitusasiaa Kangasalla

Tekonivelliset järjestää keskiviikkona 21. maaliskuuta kello 14 kaikille avoimen luento- ja keskustelutilaisuuden JHL:n kerhotilassa (Ainontie 2). Alustajana on suunnitteluarkkitehti Leena Roppala. Iltapäivän aiheena on kaupungin kaavoitus nyt ja tulevaisuudessa. Paikan päällä on myös kahvittelumahdollisuus.