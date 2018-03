Sinun polkusi

Nuori nainen oli mennyt kihloihin. Hän suunnitteli häitään. Mietti tulevaisuuttaan, haaveili ja unelmoi. Hänen haaveensa liittyivät paljolti siihen, että hän halusi olla hyvä vaimo ja joskus äiti lapsillensa. Hänen aikansa naiset eivät käyneet töissä kodin ulkopuolella. Kodin hoidossa oli paljon enemmän työtä kuin nykyään. Vaikka aika oli eri, nuoren tytöt unelmat ja haaveet olivat todennäköisesti samantyylisiä kuin nykypäivänkin häitään suunnittelevan nuoren naisen. Nuoren naisen suunnitelmat muuttuivat kerta heitolla, eikä edes hänen omasta pyynnöstään tai tahdostaan. Hän sai kuulla tulevansa raskaaksi ennen avioliittoaan. Hän varmasti järkyttyi ja pelästyi. Ei, se ei ollut suunnitelmani – hän ajatteli. Hän sai lisäksi kuulla, että hänen lapsestaan tulisi maailman pelastaja. Eihän sellaista pysty kukaan ymmärtämään. Tämän kaiken ilmoitti hänelle Herran enkeli suuressa kirkkaudessaan. Nuori nainen ei voinut kuin vastata hämmästyneenä: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.”.

Meillä jokaisella on tärkeää olla erilaisia toiveita ja haaveita elämästämme. Esikoisemme pohtii tällä hetkellä, mikä hänestä voisi tulla isona. Vaihtoehtoja tuntuu olevan paljon, mutta varmuutta asiaan ei ole vielä tullut. Hänen sanojansa lainaten: ”On vain rukoiltava oikeaa tietä”. Me vanhemmat voimme rinnalla vain tukea, mutta emme voi tehdä hänen elämänsä valintoja. Hänen on kuljettava oma polkunsa. Minä äitinä rukoilen, että hänen polkunsa oli hyvä kulkea.

Kertomukseni nuori nainen on Maria, Jeesuksen äiti. Nainen, joka kulki kipeän tien ja luotti Jumalaan kyseenalaistamatta mitään. Mielestäni se on ihmeellistä. Maria oli rohkea. Nuorena hän sai yllättävän tehtävän, johon hän ei ollut valmistautunut. Elämä tuo yllätyksiä, joista pitää selvitä. Välillä ne voivat olla epämiellyttäviä yllätyksiä. Maria löysi keinot ja ratkaisun selvitä elämänsä haasteista. Hän luotti Jumalan lupaukseen.

Luota sinäkin elämäsi polku Jumalan käsiin.

Kevään iloa sinulle,

Monika Viitala

Diakoni ja rippikoulukoordinaattori

Kangasalan seurakunta