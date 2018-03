Melkoinen joukko sydänhämäläislapsia on aloittanut tänä talvena uuden harrastuksen yhdessä perheensä kanssa. Sappee teki talveksi poikkeuksellisen tarjouksen, ja lupasi kausikortit satasella, jos niitä varattaisiin vähintään 16 500 kappaletta. Viime hetken loppukirin ansiosta tavoite täyttyi, ja hissiliput sai alle viidesosalla normaalihinnasta.

Lähiseudun lapsiperheet tarttuivat innolla tarjoukseen. Melkein takapihalla olevista rinteistä tuli kaiken kansan edullinen liikuntakeskus. Edes omia välineitä ei välttämättä tarvitse, sillä Sappee myy kausikortteja myös vuokraamoon.

Vaimoväki osaa arvostaa vuokraamokorttia, sillä sen ansiosta nurkkiin ei kerry uutta varusteröykkiötä. Pikkuväelle sen nerokkuus on valjennut vähitellen kauden kuluessa, sillä korttia vilauttamalla saa alleen minkä tahansa rinnelajin välineet.

Talvi alkoi tavanomaisilla laskettelusuksilla. Mutta kun perustaidot alkoivat olla hallussa, tavalliset rinteet eivät enää kiinnostaneet. Tarvittiin temppusukset krossiradoilla, hyppyreillä ja puoliluvattomilla metsäreiteillä loikkimista varten.

Lopulta puiden välissä pujottelukaan ei riittänyt, vaan suksien sijaan oli saatava lumilauta. Sen opettelu aloitti jo kolmannen laskettelukauden yhden talven aikana.

Normaalihinnoilla hissilippu maksaa reilut viisisataa ja jokaisen kolmen lajin välinepaketit suurin piirtein saman verran. Parin tonnin talveen olisi harvalla varaa, mutta Sappeen kausikorteilla hommalle kertyy hintaa kaksisataa euroa. Ja vielä jää telemarksuksien testaaminen tulevaan talveen.

Sappeen haastekampanja toi Suomeen uudenlaisen hinnoittelu- ja markkinointimallin. Haasteeseen tarttuneet jakavat kampanjasta innolla tietoa varmistaakseen omat edulliset korttinsa.

Myös Sydän-Hämeen Lehti on toitottanut koko seudun talvea sähköistäneestä kampanjasta tiiviisti. Reilut 17 000 kausikorttilaista tuntuvat muissakin palveluissa kuin rinneravintoloissa.

Sappeen ja Laajavuoren hiihtokeskuksissa tänä talvena käyttöön otettu haastemalli on levinnyt nopeasti uusille aloille. Muun muassa sisäleikkipuisto ja jalkapallojoukkueet ovat räjäyttäneet kävijämääränsä uudelle tasolle samanlaisen kampanjan avulla.

Moni Sappeen kausikorttiin tarttunut mietti, miten palvelut toimivat, kun tuhannet kävijät ryntäävät rinteisiin. Viimeistään hiihtolomaviikkojen ja kevättalven ensimmäisten sesonkiviikonloppujen aikana kävi selväksi, että huoli on turha.

Kiireellä rakennetut uudet metsäparkkipaikat tulivat tarpeeseen, ja palvelupisteisiin värvätty väki on saanut paiskia hommia aivan eri liekillä kuin edellistalvina. Pelätyt ruuhkat eivät kuitenkaan ole tukkineet hissejä, kahviloita tai parkkipaikkoja edes viikonloppuisin.

Vuokraamon kausikortin hankkineille on riittänyt välineitä, vaikka hyllyjen äärellä on usein rillit huurruttava ruuhka aamusta alkaen. Porukan palveluasenne on niin uskomaton, että ahkera kävijä kokee jääneensä talven aikana aika paljon velkaa.

Käytännössä jokainen hissiin sattunut laskettelevan perheen isä pitää tulevan kauden kortteja itsestäänselvyytenä. Sappee ei tavoittele uusia ennätyksiä, vaan laski tavoitteen 13 777 varaukseen. Sen kokoon saamiseksi tarvitaan vielä pieni loppukiri, sillä koossa on reilut 3000 varausta, ja määräaika umpeutuu 8. huhtikuuta.

Vasta ensi talven kausikorttikampanjan jälkeen Sappee julkistaa tulevan kesän Bike Park -haastekampanjan. Rinteisiin voi ennustaa vilkasta kesää, sillä aika moni pikkujannu on talven aikana löytänyt vauhdin hurman.