Aamuparlamentin pöytäkirja

Aika: Torstai 22.3. klo 9.30–11

Paikka: Huutijärven Teboilin kahvio

Läsnä: Taisto Luotoharju (pj), Erkki Hakavuori (vpj), Raimo Mäkinen, Timo Mikkola ja Mikko Hölli.

Poissa: Monta vakiojäsentä

1 § Sää ja teiden kunto

Ulkona sataa räntää, vaikka kohta on huhtikuu. Sorateille on tiedossa pitkä kelirikkokevät, sillä sateisen syksyn ja talven jäljiltä vettä on tierakenteissa paljon ja routa syvällä. Lumen suojassa routa ja järvien jäät ovat jääneet ohuemmiksi.

Tiet ovat karmeassa kunnossa. Auto hakkaa montuissa niin, että paikat putoilevat hampaista. Liian köykäisillä vehkeillä yritetään aurata liian isoja alueita. Jos lumi ehtii tamppautua, sitä ei saa enää raavittua irti.

Vuoroin sulavat ja jäätyvät päällysteet reikiintyvät. Tiet olisi pitänyt kunnostaa vaikka velaksi pari vuotta sitten, kun sekä öljy että raha olivat halpoja, ja työttömiä paljon.

Esitys: Timo Mikkola esitti, että olisi viisaampi pistää tiet kuntoon kuin kaivaa parinkymmenen miljardin tunneli Viroon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

2 § Erityisruokavaliot

”Mummo keitti papille kahvit. Pappi maistoi rusinakiposta, ja huomasi kohta pistelleensä poskeen kaikki rusinat. Kun pappi alkoi sitä pahoitella, muori sanoi, ettei se haittaa – hän on jo nuollut kaikki suklaat”, kertoo Timo Mikkola, jota odottaa aamuisin oma erityismunkki Huutijärven Teboililla.

Esitys: Mikko Hölli esitti, että erityismunkeista pitäisi periä kovempi hinta, koska jonkun pitää ensin harjata niistä sokerit pois.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

3 § Otto Koivulan NHL-sopimus

Ilveksen 19-vuotias hyökkääjä teki kolmivuotisen NHL-sopimuksen.

Esitys: Taisto Luotoharju esitti, että Koivula saisi pelata vielä vuoden Suomessa, koska kausi ei ollut erityisen vakuuttava, eikä pelaaja ole kehittynyt odotetulla tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4 § Perintöverotus

Björn Wahlroos muutti kirjat Ruotsiin ja ryhtyi sitten siirtämään omistuksiaan lapsille, koska Ruotsissa ei peritä perintöveroa.

Esitys: Timo Mikkola esitti, ettei Suomen pidä luopua perintöverosta ainakaan kerralla, sillä jostain verorahat kuitenkin pitää kerätä. Toisaalta ei ole reilua, että samasta omaisuudesta maksetaan verot moneen kertaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 § Maataloustuet

Päivän lehdissä listattiin eniten tukea saaneet maatilat. 50 eniten tuetun joukossa oli yksi kangasalalaistila, broilertila Agri Toukola Sahalahdelta.

Erkki Hakavuori totesi, ettei maatalous ole ennenkään tuottanut, vaan metsää tilat ovat aina myyneet, kun on pitänyt hankkia traktoreita tai puimureita. Lisäksi kaupat tienaavat ruuasta enemmän kuin tuottajat.

Esitys: Erkki Hakavuori esitti, että on parempi tukea maanviljelijöitä, sillä ruoka loppuu, jos kaikki rupeavat vain bloggailemaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 § Vesiasiat

Isot maanomistajat vastustavat Tavasea, koska tekopohjavesihankkeen vuoksi harjuja ei voi kärrätä kuorma-auton lavalla rakennusmaaksi kaupunkiin. Jos Kangasala luopuisi loppumetreillä hankkeesta, se menettäisi sananvaltansa.

Puhdas vesi on tärkeä arvo, josta tullaan käymään vielä sotia. Järvien vesien tila heikkenee, ja siksi kannattaa varautua tuottamaan tekopohjavettä harjuissa.

Vielä 1960-luvulla käyttövesi haettiin Vääksynjoesta. Nyt kaikki kulkevat ostovesipullo käsissään kaupungilla, vaikka hanasta tulisi parempaa vettä.

Esitys: Timo Mikkola esitti, että kannattaisi juoda kraanasta, sillä pullovesissä on tutkimusten mukaan muovia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7 § Autojen kesto

Huutijärven Teboilin pihassa on parhaimmillaan toistakymmentä Mersua. Mersu kestää, ja sen huolto on Kangasalla helppoa ja edullista Saarikylien Malliauton ansiosta. Timo Mikkolan auton mittarissa on kohta puoli miljoonaa kilometriä, eikä siihen tarvitse juuri tehdä öljynvaihtoa isompia huoltoja. Nykyautoja sen sijaan ei ole edes tarkoitettu kestämään, sillä litran koneesta otetaan turbojen avulla liian kova teho irti.

Esitys: Toyota-mies Taisto Hietamäki esitti, että Teboilin piha varataan kokonaan Mersumafialle, ja muut jättävät autonsa kaupan pihaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 § Kangasalan lappuliisat

Kunnan ukkoja haukutaan laiskottelusta, mutta pysäköinninvalvojia ahkeroinnista. Kangasalla joka liikkeen ovessa alkaa olla ”muistitko parkkikiekon” -laput. Jos kiekko on unohtunut, on parasta nousta kesken uinnin altaasta, vetää pyyhe lanteille ja juosta laittamaan kiekko. Silti saattaa jo odottaa sakkolappu tuulilasinpyyhkimien alla.

Esitys: Vaikka omalle kohdalle sattuvat sakot harmittavat, pysäköinninvalvontaa tulee jatkaa, koska sen ansiosta autoja ei seisoteta koko päivää keskustassa, vaan ihmiset pääsevät asioille.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9 § Keskuskentän kaavoittaminen asuinalueeksi

Kangasala on perinteikäs pikaluistelupitäiä. Keskuskenttä sijaitsee viileässä paikassa harjun kupeessa. Kun muualla haravoidaan pihoja, kentällä lapioidaan vielä lunta.

Keskuskenttä tunnettiin aikanaan loistavan kenttämestarin ansiosta Suomen parhaana luonnonjäänä. Vanha väki muistaa kentällä järjestetyt SM-kisat, maaottelut ja rusettiluistelut.

Esitys: Taisto Luotoharju esitti, ettei kentän paikalle ryhdytä rakentamaan ennen kuin on järjestetty korvaava kenttä. Muuten käy niin, että luisteluharrastus pääsee lopahtamaan. Lisäksi ulkojäiden hoitoa pitäisi jatkaa maaliskuun puolivälin jälkeenkin, koska monesti silloin ovat parhaat luistelukelit.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 § Muut asiat

Kulttuuritalo, uimahalli ja kunnan muuttuminen kaupungiksi ovat aamuparlamentin kaikkien aikojen puhutuimpia aiheita. Isojen hankkeiden valmistuttua kritiikki laimenee.

Muutos kaupungiksi kannatti, jos se tuo myönteistä imagoa ja työpaikkoja. Hotellista tulee maamerkki ja keskusta-asunnot ovat aina menneet kaupaksi.

Uimahalli rakennettiin oikeaan aikaan, sillä pari vuotta myöhemmin lama olisi lykännyt sen hamaan tulevaisuuteen. Uimahallilla on suuri kansanterveydellinen merkitys.

Kangasala-talon tarjonta kehittyy. Ylläpito maksaa, mutta johonkin raha joka tapauksessa menisi. Viime vuonna talo pääsi Tuntemattoman sotilaan leffaesitysten ansiosta kävijätavoitteisiinsa.

Harva muistaa tai tietää, miten kehnossa kunnossa oli ”Guggenheimin” tieltä purettu marketti. Kangasala-talon ulkonäköä arvostellaan, koska Kangasalla on totuttu, että kaikki on harmaata. Esimerkiksi Ylöjärven keskusta on värikkäämpi ja kirjavampi.

Esitys: Taisto Luotoharju neuvoi hankkimaan eläkeläisten sarjalipun uimahalliin, sillä kertakäynnin hinta jää neljään euroon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.