Avantouinnille paremmat puitteet

Pälkäneen talviuimarit ylläpitää perinteistä puulämmitteistä saunaa Pälkäneen Kostianvirran rannalla. Saunapäivinä kuutisenkymmentä rohkeaa saunoo ja ui avannossa.

Leader-ryhmä Pirkan Helmen rahoittamassa hankkeessa uusittiin saunasta avannolle johtava lämpömatto, kiuas, pata ja lauteet sekä avannon sulana pitävä kiertopumppu, joka mahdollistaa 15 metrin uimisen Kostianvirran rannassa.

– Saunomme kaksi kertaa viikossa kello 16-22. Edellinen kiuas oli kovalla käytöllä ja se kesti kymmenen vuotta. Lämpökaapelit sisältävä lämpömatto mahdollistaa avantouimareiden turvallisen kulkemisen saunasta avannolle ilman liukastumisen riskiä, Pälkäneen talviuimareiden puheenjohtaja Panu Raivio perustelee.

Hankkeessa kunnostettiin myös pukuhuoneita. Työ teetätettiin pääosin kunnan työpajatoimintana.

Kuutisenkymmentä saunojaa illassa

Pälkäneen talviuimarit ovat vuokralla kunnan omistamassa kiinteistössä.

– Vuokravastineena ylläpidämme saunaa. Meillä avantouintiharrastus on Pirkanmaan halvimpien joukossa. Aikuisen vuosimaksu on viisikymmentä euroa ja lasten kaksikymmentäviisi. Toisinaan vaihto-oppilaitakin on vakikävijöiden joukossa, Panu Raivio kertoo.

Pitkän historian omaavaan, entiseen uittomiesten saunaan sopii viitisentoista henkilöä.

– Yhtenä päivänä käy saunomassa kuutisenkymmentä ihmistä. Suurin osa reilusta kahdeksastakymmenestä jäsenestä harrastaa siis aktiivisesti. Mitä pidemmälle ilta kuluu, sitä kuumemmat löylyt saa. Puoli kymmenen aikaan on eniten avantouimareita.

Raivion mukaan yhdistyksessä keskitytään pääosin saunomiseen ja uimiseen. Kokouksia pidetään vain tarpeen vaatiessa, vähintään kerran vuodessa.

– Sitoutuneista talkoolaisista täytyy nostaa esiin saunan lämmittämistä hoitava tehonainen, tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Irma Siukola. Muuten toiminta vaatii pieniä korjaustöitä ja ylläpitoa yhdistystoiminnan hallinnon lisäksi.

Leader-rahoitus mahdollistajana

Panu Raivio hoitaa Leader-hankkeen hallintoa ja byrokratiaa. Hänet valittiin hankkeen aloituksen jälkeen Pirkan Helmen hallitukseen edustamaan kolmatta sektoria.

– Rahastonhoitajamme Lauri Tiitola hoitaa yhdistyksen talouden ja tilit niin hyvin, että rahoituksen hakeminen ja hallinnointi on helppoa. Monesti Leader-rahoitusta moititaan monimutkaiseksi byrokratialtaan, mutta kun olen ollut ESR-rahoituksen kanssa tekemisissä, olen todennut, että se on paljon haastavampaa.

Ravion mukaan ilman Leader-rahoitusta olisi ollut vaikeaa saada hanketta toteutetuksi.

– Jos emme olisi saaneet rahoitusta, meidän olisi tarvinnut ainakin tuplata jäsenmaksu. Nyt jäsenmaksumme on pysynyt alhaisena, joten tässä harrastuksessa varallisuus ei ole este ja avantouinti on mahdollista käytännössä kaikille. Sauna on myös mitä mitä yhteisöllisin paikka: kaikki istuvat samalla penkillä ikään tai ammattiin katsomatta.

Avustuksista on iloa pitkälle ajalle, ei vain sille kaudelle, kun avustus saadaan.

– Kiuas voi kestää hyvinkin kymmenisen vuotta ja pata vielä kauemmin, eikä lauteita ja mattoakaan heti tarvitse uusia, Raivio perustelee.

Tasa-arvoinen ja yhdistävä harrastus

Pirkan Helmen toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenahon mukaan avantouintia tasa-arvoisempaa harrastusta on vaikea keksiä, sillä laji sopii lähes kaikenikäisille ja -kuntoisille, tarvittava välineistö on edullista ja useimmiten jo valmiiksi olemassa ja terveyshyötyjä ilmaantuu ensimmäisestä kerrasta alkaen.

– Laji yhdistää vanhimmat ja nuorimmat sukupolvet keskenään, kun monet isovanhemmat harrastavat yhdessä lastenlastensa kanssa. Tämä reilusti alle kymppitonnin hanke hakeekin panos-tuotos -suhteellaan todellakin vertaistaan.

– Leader-rahoituksen myöntämisellä mahdollistettiin se, että avantouintiharrastus on Pälkäneellä jatkossakin taloudellisesti kaikille mahdollista. Tulevaisuus näyttää, minkälainen jono saunan ovelle ensi syksynä ilmaantuukaan, kun tieto remontin valmistumisesta leviää.

Miksi avantouinti?

– Täällä on niin hyvä olla muiden hullujen kanssa, rahastonhoitaja Lauri Tiitola vastaa naurun kera.

– En osaa olla ilmankaan. Tulen pahalle tuulelle, jos jää saunomiset väliin, Panu Raivio vastaa.

Raivio on käynyt avannossa viisi vuotta ja Tiitola seitsemäntoista. Molemmat miehet ovat vakuuttuneet harrastuksen antamista terveyshyödyistä.

– Pikkuflunssa ja selkäkivut pysyvät loitolla. Saunan jälkeen nukkuu paljon paremmin kuin normaalisti, Raivio perustelee.

– Onhan tämä ylellisyyttä, kun voi tulla valmiiseen avantoon ja saunaan. Joskus 70-luvulla hakkasin tunnin avantoa auki. Pikkuveli hoiti avannon avaamisen vähän nopeammin dynamiitilla, mutta sen jälki on vieläkin rannassa. En suosittele, Tiitola sanoo ja saa Raivion nauramaan.

Vilja Pylsy