Mersu kestää pisimmälle

Lähes joka kymmenennellä suomalaisautolla on ajettu kuumatkan verran (kuun etäisyys maasta on 384 000 kilometriä). Liikenteessä on reilut 25 000 autoa, joiden mittariin on kertynyt yli puoli miljoonaa kilometriä. Näistä noin tuhat on myynnissä suositun nettiauto.fi -palvelun kautta. 600 000 kilometriä ajettuja autoja on myynnissä 254, ja niistä puolet on Mercedes-Benzejä.

Maanteiden johtotähti nousee omaan luokkaansa, kun tarkastellaan nettiauto.fi -palvelun kautta kaupiteltavia henkilöautoja, joiden mittarissa on vähintään 600 000 kilometriä. Niistä puolet on Mersuja.

Lähes kaikki paljon ajetut Mersut ovat dieseleitä. 600 000 kilometriä kestäneitä bensakoneita on myynnissä ainoastaan kuusi. Myös muissa merkeissä dieseleillä ajaa selvästi pisimmälle: yli 80 prosenttia on varustettu diesel-koneella.

Nettiauton kautta ei juuri kaupitella 600 000 kilometriä ajettuja ranskalaisautoja. Myös itäautot ovat jääneet tielle ennen rajapyykkiä. Mersujen lisäksi Volkkarit ja Volvot pysyvät pitkään myyntikunnossa. Volkkareiden edustusta lisää se, että myytävien joukossa on henkilöautoiksi rekisteröityjä Transporter-pikkubusseja.

Myyntitilasto paljastaa, että myytti Toyotan kestävyydestä osin harhaa. Moni Toyota-mies ajaa samalla kulkupelillä vuosikymmeniä sen vuoksi, että kilometrejä kertyy niin vähän.

Autokannan keski-ikä on nousussa. Vuosituhannen vaihteessa suomalaisten autot olivat keskimäärin 10,5 vuoden ikäisiä, nyt 12-vuotiaita.

Kestävyys on automerkille myyntivaltti. Toisaalta autojen ei pidä kestää loputtomiin, jotta autokanta uusiutuisi. Nykyautojen moottorit ovat niin viritettyjä, että ne ovat lyhytikäisempiä kuin takavuosikymmenten klassikkopelit. Vanhojen dieseleiden hintojen ennustetaan laskevan, kun saastuttavia dieselautoja aletaan häätää eurooppalaiskaupunkien keskustoista.

600 000 km ajetut autot

Mercedes-Benz 124

Volkswagen 37

Volvo 34

Toyota 14

Ford 8

Nissan 4

Audi 3

BMW 3

Opel 3

Honda 3

yhteensä 254

Nettiauto.fi -palvelussa on myynnissä reilut 250 autoa, joiden matkamittarissa on vähintään 600 000 kilometriä. Listasta karsittu joitain huumorikohteita, kuten miljoona kilometriä ajettu kuplavolkkari.