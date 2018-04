Opiskelijaporukka vaihtaa renkaat kuin formulavarikolla ikään

Pian on taas aika vaihtaa kesärenkaat alle. Moni suorittaa homman itse, mutta joillekin se voi olla melkoista pakkopullaa. Kangasalla helpotusta työhön voi saada esimerkiksi Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijoilta, jotka vaihtavat asiakkaiden renkaita Lentolassa Hong Kong-tavaratalon edustalla.

Milloin palvelu tänä keväänä aukeaa, Pitstop-toimintaa pyörittävä Jesse Niemi Projektitoimisto Kajosta?

– Pitstop-renkaanvaihtoa tehdään aina kelien mukaan, eli silloin kun asiakkailla on suurin tarve vaihtaa renkaat. Useimmiten kevään sesonki alkaa johonkin aikaan huhtikuusta. Sesonki aloitetaan silloin, kun asiakkailta alkaa tulla varauksia varauskalenteriimme internetissä. Tänä vuonna voisin kuvitella sesongin alkavan esimerkiksi ennen huhtikuun puolivälin tienoilla, mahdollisesti jo aiemminkin, jos keleissä tapahtuu nopea käännös.

Toimipisteitä on tänä keväänä Kangasalan lisäksi Tampereella P-Hämpissä, Kalevan, Lielahden ja Linnainmaan Prismojen parkkihalleissa sekä Pirkkalan Hong Kong -tavaratalon parkkipaikalla.

– Mitä asiakas tuo mukanaan ja miten aika varataan?

– Asiakkaan on tuotava mukanaan alle vaihdettavat renkaat ja renkaiden tulee olla ajokuntoiset. Lisäksi jos renkaissa on lukkopultteja, tulee niihin olla oma avain mukana. Uusia pultteja Pitstop ei pysty tarjoamaan, joten asiakkaalla pitää olla pultit renkaisiinsa. Ajan renkaanvaihtoon voi varata Pitstopin nettisivuilta löytyvästä ajanvarauskalenterista. Lisäksi ajan voi varata puhelimitse numerosta 044 0492 272. Pitstop on nimensä mukaan ripeää ”varikkopysähdyksen” omaista toimintaa.

– Minkä alan opiskelijat palvelun suorittavat?

– Renkaanvaihdon hoitavat Tampereen, Pirkkalan ja Kangasalan alueella Tampereen Ammattikorkeakoulun Proakatemian yrittäjyyden ja tiimijohtamisen opiskelijat, jotka ovat saaneet renkaanvaihtoon ammattitason koulutuksen. Nuoret yrittäjän alut tulevat siis kaikki Proakatemiassa toimivista tiimeistä. Kaikki Proakatemian tiimit ovat Kaupparekisteriin merkattuja aktiivisia osuuskuntia, jotka tekevät erilaisia projektiluontoisia töitä liiketalouden opintoja käytännössä opiskellen. Pitstop -konsepti on yksi näistä projekteista ja tällä hetkellä Proakatemian suurimpia. Pitstop -konseptin omistaa yritys nimeltä Projektitoimisto Kajo.

– Miten Pitstop-konsepti sai alkunsa?

– Konsepti on perustettu vuonna 2015 Proakatemian vanhempien, nyt jo valmistuneiden opiskelijoiden, toimesta. Tällöin opiskelijat ovat varmasti miettineet, mikä olisi hyvä sesonkiluontoinen työ, joka maistuu monelle pakkopullalta ja jonka voisi ehkä tehdä tehokkaamminkin kuin kilpailevat, isommat toimijat sen tekevät. Toiminta laajeni viime syksynä ensimmäistä kertaa Kangasalle. Tällöin sesonki jäi Kangasalla kuitenkin hieman lyhyemmäksi kuin muualla.