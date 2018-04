Merja Lehtonen opetuspäälliköksi

Ylöjärvellä yhtenäiskoulun rehtorina työskentelevä Merja Lehtonen on valittu Kangasalan ensimmäiseksi opetuspäälliköksi. Kyseessä on uusi virka, jossa työnkuvaan kuuluu opetuksen johtamisen ja kehittämisen lisäksi talousjohtaminen ja osallistuminen rakennushankkeiden suunnitteluun. Hänen on määrä tehdä tiivistä yhteistyötä hyvinvointipäällikkö Kati Halosen kanssa. Halonen aloitti työssään tänä talvena, ja hänen tittelinsä muuttuu hyvinvointijohtajaksi sivistystoimenjohtaja Leena Pajukosken jäätyä eläkkeelle.

Merja Lehtonen valittiin virkaan muun muassa koulutuksen, tehtävän kannalta olennaisen työkokemuksen ja soveltuvuusarvioinnin tulosten perusteella. Opetuspäällikön virkaa haki 23 henkilöä, joista 18 eteni videohaastatteluun, yhdeksän haastateltiin henkilökohtaisesti ja viisi lähetettiin soveltuvuusarviointiin.

Lehtonen aloittaa työnsä Kangasalla toukokuussa.