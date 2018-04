Perhettä yhdistävä harrastus

Perheen äidin tai isän ei ole kovin helppo lähteä kiireisen työpäivän jälkeen lenkille tai salille. Kynnys laskee olennaisesti, jos löytää lajin, jota voi harrastaa yhdessä lasten kanssa.

Kangasalle toissa vuonna perustettu Länkyn Taekwondo toi mukanaan uudenlaisen perhetaekwondon. Kaikenikäiset harrastajat treenaavat Huutiärven koululla samaan aikaan.

Joitakin harjoitteita aikuiset ja lapset tekevät omankokoistensa kanssa, ja vaarallisia tekniikoita lapsille ei opeteta.

– Lapsia kuskataan viikon mittaan moneen suuntaan. Meidän arjessa olisi vaikea lähteä itse yksin harrastamaan, Terhi Vaittinen sanoo.

Koko perhe nuorinta viiden vanhaa kuopusta lukuun ottamatta lähti elokuussa kokeilemaan uutta lajia. Nyt vanhempien ja toisen lapsen lanteilla on keltainen vyö.

Perhetaekwondon lisäksi harrastamisen kynnystä madaltaa toinenkin oivallus. Yleensä uudet harrastajat voivat lähteä kamppailulajeihin mukaan vain kerran tai kahdesti vuodessa, kun uusi alkeisryhmä starttaa. Huutijärvellä voi aloittaa joka lauantai, sillä treeneissä noudatetaan kiertoa: viikon teema opiskellaan lauantaisin, ja arki-iltojen treeneissä sitä syvennetään.

– Teemana voi olla esimerkiksi liikesarjat, itsepuolustus tai ottelut, Terhi Vaittinen kertoo.

Hän kehuu, että monipuolisessa lajissa kunto kohenee nopeasti.

– Taekwondo muokkaa kehon joka ikistä lihasta toisin kuin joku kuntosali, jossa treenataan yhtä lihasta kerrallaan.

Perus- ja lihaskunnon lisäksi taekwondo kehittää liikkuvuutta, sillä venyttely kuuluu joka treenien ohjelmaan. Kaikkien kanssa harjoittelu, parille kumartamiset ja lopussa hiljentyminen silmät kiinni mietiskelyyn kehittää keskinäistä kunnioitusta ja tukee lasten kasvatusta.

Soveltava taekwondo erityisryhmille

Länkyn taekwondo on tekemässä uuden aluevaltauksen, sillä ensi kaudella on tarkoitus aloittaa erityisryhmien harjoitukset. Muun muassa judossa on saatu erinomaisia kokemuksia parajudosta. Kangasalalaisseura tuo vastaavan mallia taekwondoon.

Seuran opettaja Esa Lappalainen teki soveltavasta taekwondosta tutkimuksen suorittaessaan viimeistä vyökoettaan.

– Nykyisin Helsingistä löytyy vammaisille lapsille tarkoitettuja taekwondoryhmiä, hän kertoo.

Myös Kangasalla parataekwondo keskittyy lapsiin ja nuoriin.

Terhi Vaittinen lähtee yhdessä miehensä kanssa kouluttautumaan erityisryhmän ohjaajaksi.

– Olen ollut töissä hoitoalalla ja tehnyt hommia kehitysvammaisten kanssa. Liikunta on tärkeää kaikille, Vaittinen sanoo.

Harrastus tarjoaa eritysryhmille fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia: rajoitteista huolimatta pääsee mukaan porukkaan ja tulee hyväksytyksi.

– Monipuolisen lajin rikkaus on siinä, että sitä pystyy soveltamaan kaikenlaisille harrastajille.

Länkyn taekwondo on mukana tähtiseurapilotissa

Länkyn taekwondo voi pitää vyökokeet omalla salillaan, sillä Esa Lappalaisella on opettaja-arvo. Neljää dania mustassa vyössä kantava Lappalainen löysi lajin pariin reilut 20 vuotta sitten Keravalla.

– Aloin lähestyä 38 vuoden iässä eläkeikää jääkiekkotuomarina, ja aloin katsella itselleni ja lapsille yhteistä harrastusta. Lähdin alkeiskurssille, ja otin lapset salille mukaan katselemaan.

Kaikki neljä lasta innostuivat lajista. Heistä Taru Lappalainen toimii nykyisin Länkyn Taekwondon puheenjohtajana.

Esa Lappalaisen harrastus vei salien lisäksi myös kabinetteihin. Hän lähti taekwondoliiton hallitukseen ja toimi kaksi vuotta sen puheenjohtajanakin.

– Vastuualueenani olivat lapset ja nuoret. Tehtävänäni oli miettiä sinettiseuratoimintaa. Keräsin eri lajeista ja liitoista mallia sinettiseurasääntöjen pohjaksi, ja tein muutaman taekwondon oman lisäyksen. Säännöt taitavat olla edelleen voimassa.

Vuosituhannen taitteessa Tampereelle muuttaneiden Lappalaisten johdolla Mansen taekwondoseurassa aloitettiin lasten toiminta, ja siitä tuli taekwondoliiton ensimmäinen Nuori Suomi -sinettiseura.

Sinettiseurat muuttuvat tähtiseuroiksi

Nuori Suomi -sinetti on urheiluseurojen laatumerkki. Vanhemmat voivat viedä lapsensa turvallisin mielin auditoitujen sinettiseurojen harjoituksiin.

Vuodenvaihteessa sinettiseurat jäävät historiaan, ja tilalle tulee tähtiseuroja. Nuori Suomi -sinetin hankkineet seurat siirtyvät nuorisotoiminnan osalta tähtiseuroiksi, jos niin haluavat. Lisäksi aikuisten harrastustoimintaan ja kilpailutoimintaan tulee omat tähtiseurakriteerit.

– Seurojen kannattaa käydä läpi yksi osa-alue kerrallaan. Seuraavat osa-alueet ovat helpompia, kun esimerkiksi johtaminen ja hallinto on jo laitettu kuntoon, Suomen olympiakomitean asiantuntija Eija Alaja kertoo uudesta laatuohjelmasta.

Taekwondoliitto pyrkii saamaan lisää tähtiseuroja. Sinettiseuroja oli parhaimmillaan kahdeksan, mutta niistä on jäljellä enää neljä. Tavoitteena on, että tähtiseurapilotissa mukana olevat Länkyn Taekwondo, Malmin Taekwondo ja Espoon Hwarang saavat Tähtimerkin ensi vuonna.

– Samalla liitto saa kokemuksia ja mallin tuleville tähtiseuroille, Tiiu Tuomi taekwondoliitosta sanoo.