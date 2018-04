Ohjeita autoilijalle Kangasalla?

Terve Vehjemies,

tuttavaperheemme Englannista on tulossa keväällä käymään Kangasalla. He aikovat vuokrata auton, jotta voivat liikkua vapaasti ja kierrellä sillä eri nähtävyyksiä. Mitä asioita heidän olisi hyvä tietää täkäläisestä liikenteestä etukäteen, jotta he välttyisivät turhilta hankaluuksilta ja me isäntäperheenä kiusallisilta tilanteilta?

Ettei vaan sattuisi mitään

Vastaus: Ei Kangasalla autolla liikkuminen ole sen hankalampaa kuin muuallakaan Suomessa – joskin sanotaan, että liikennekulttuurin kehitys vaatii liikennettä. Tilastollisesti todennäköisimmät kolaripaikat ovat siellä, missä liikkuu paljon autoja: isot tiet ja markettien pihat. Ruuhkia tai erityisiä vaaranpaikkoja ei Kangasalla kuitenkaan suuremmin ole, nopeusrajoitukset ovat järkeviä ja Kangasalle ominaiset kiertoliittymät ovat sujuvoittaneet liikennettä. Kiertoliittymissä tärkeintä on muistaa vilkun käyttö vain poistuttaessa. Opastus toimii, ja liikenneympyrät myös helpottavat ulkopaikkakuntalaisten opastamista paikasta toiseen eräänlaisina maamerkkeinä; myös kirkko toimii keskustassa hyvänä maamerkkinä. Pysäköintikiekko on hyvä muistaa keskustassa, ja teiden paikoin erittäin kunto on kuskin syytä huomioida.

Lähde: Taksikuski Jarmo Hölli, Sisä-Suomen poliisin tilastot

Vastaus: Täkäläisessä liikenteessä pärjätäkseen tärkeintä on oikean ajokaistan tiedostamisen lisäksi osata liikennemerkit ja tärkein liikennesanasto. Oheen on koottu lista keskeisimmästä täkäläisestä liikennetermistöstä ja – kysyjän elämää helpottamaan – käännetty ne samalla valmiiksi englanniksi.

Pysäköintikiekko = ”parking discus / parking hockey” (jälkimmäinen pohjoisamerikkalaisittain, toim.huom.), suojatie = ”security road”, kärkikolmio = ”top triangle”, etuajo-oikeus = ”front driving justice”, jalkakäytävä = ”foot corridor”, moottoriajoneuvoilta kielletty = ”no motor drive advice night”, linja-autopysäkki = ”line car stop”, yksisuuntainen katu = ”One Direction street”, muu vaara = ”cow danger”.

Kangasalan keskustaan pysäköintiä varten voi kokeilla liimata tuulilasiin kahdeksan parkkikiekkoa. Kun niihin laittaa saapumisajat sallitun kolmen tunnin välein, kattaa pysäköintiaika käytännössä vuorokauden ympäri.

Lähde: Vehjemies