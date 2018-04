Sillanpäätä ei suljeta Kirkkareilta

Päihdeongelmistaan otsikoihin toistuvasti ponnahtanut laulaja Jari Sillanpää nähdään sovitusti esiintymässä Aitoon Kirkastusjuhlilla, jos se järjestäjistä on kiinni.

– Kyllä tätä on mietitty, ja tällä hetkellä olisi ajatus, että pidetään mies ohjelmistossa, sanoo tapahtuman järjestävän Aitoon VPK:n puheenjohtaja Erkki Hyöki.

Hän ei näe tasapuolisena ajatusta, että vaikka vastaavia ongelmia on kaikissa yhteiskuntaryhmissä ja ammateissa, tulisi työt päihdeongelman vuoksi viedä vain esiintyvältä artistilta. Hyöki näkeekin Sillanpään tapauksen saaneen liialliset mittasuhteet; muusikoista esimerkiksi Mikael Gabriel ja Reino Nordin ovat selviytyneet päihdetoilailuistaan huomattavasti pienemmin otsikoin.

Kirkastusjuhlilla artisteja läheltä seuraava Hyöki ei näe muusikoiden olevan poikkeuksellisen ongelmallista väkeä tai suhtautuvan esiintymisiinsä välinpitämättömästi.

– Yleisellä tasolla meininki on mennyt ammattimaiseksi ja esiintyjien keikkakunto on pääosin kiitettävällä tasolla – monet saapuvat Aitooseen omalla autolla. Ehkä pari kertaa olen joutunut vähän miettimään jonkun henkilön kuntoa, mutta niistäkin on selvitty. Pääasiassa meillä on kaikki ainakin minun aikanani mennyt nappiin. Aikataulut ovat pitäneet ja keikat on vedetty hienosti.