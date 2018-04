Hyvinvointisarjassa tutustutaan asahiin, ravitsemukseen ja mindfulnessiin

Valkeakoski-opisto järjestää Pälkäneen pääkirjastossa hyvinvointiaiheisia tutustumistilaisuuksia huhti- ja toukokuussa. Jos aiheisiin löytyy enemmänkin kiinnostusta, opisto järjestää niihin liittyviä kursseja syksyllä.

Asahissa keskeistä on hyvinvoinnin tuottaminen kehon ja mielen liikunnalla. Asahissa yhdistyy itämaisen ja länsimaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Harjoitukset ovat helppoja eikä niissä ole lattialiikkeitä. Asahi vahvistaa lihasvoimaa ja tasapainoa. Esittelijänä on suunnittelijaopettaja Sannaliisa Ylätalo. Esittelytilaisuus on maanantaina 16.4. kello 17.30.

Ravitsemusta käsittelevällä luennolla ohjataan pienin muutoksin kohti painonhallintaa, ja pohditaan ravinnon, mielenvirkistyksen ja positiivisen asenteen vaikutusta painonhallinnassa. Jos kurssi syksyllä toteutuu, siinä opetellaan pääsyä pienten arjen muutosten kautta kohti parempia ruokailutottumuksia ja hyvinvointia. Lähtötilanteet ja haasteet voivat olla kullakin erilaisia, mutta kukin voi löytää kurssilta sopivia ratkaisuja elämäntapamuutokseen. Ravitsemuksesta kertoo ETM ja restonomi Ninna Varjus maanantaina 23.4. kello 17.30 – 18.30.

Mindfulnessiin pääsee puolestaan tutustumaan maanantaina 14.5. niin ikään kello 17.30 – 18.30. Keskeistä mindfulnessissa on tietoisuus- ja läsnäolotaitojen hallinta avaimena hyvinvointiin. Mindfulness merkitsee hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja se on taito, jota voi kehittää. Taidon säännöllinen harjoittaminen lisää tutkitusti mm. stressinhallintaa, keskittymiskykyä ja elämäniloa. Mahdollisella syksyn kurssilla opiskellaan perusperiaatteita, harjoitellaan ohjatusti, pyritään soveltamaan mindfulness-menetelmää arkeen sekä keskustellaan harjoitusten vaikutuksista. Mindfulness-ohjaajana on Tiina Tuovila.