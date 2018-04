Sakuroiden ja hanamin aika

Minun piti kirjoittaa tällä kertaa jostain arkisesta täällä, mutta nythän on täyden juhlan aika! Arkirutiinit ovat hetkeksi pyyhkäisty sivuun, kun koulusta alkoi kevätloma. Japani on puhjennut kirsikankukkaan ja parhaimpana juhlan aiheena: pääsiäinen. Meidän kristittyjen suurin juhla!

Lomani aloitin lähtemällä tietenkin etelään. Matkasin pariksi päiväksi Shikokun saarelle tapaamaan Ananin seurakunnassa työskenteleviä lähettikollegoitani Arto ja Mirja Hukaria sekä tutustumaan Ananin seurakuntaan. Japanin maaseutu on suomalaisittain hämmentävä sekoitus kaupunkia ja riisipeltoja. Seurakunta oli lämmin, mutta jälleen kerran uuden haasteen edessä. Arto ja Mirja palaavat kesällä Suomeen ja seurakunta siirtyy paikallisen työntekijän vastuulle. Työntekijävaihdokset ovat aina herkkiä kohtia seurakunnan elämässä. Huhtikuun alusta alkaen myös toinen Kansanlähetyksen vastuulla ollut seurakunta siirtyy paikallisen työntekijän vastuulle. Arni ja Eeva Hukari lähtivät jo Suomeen kotimaanjaksolle, ja samalla vastuu Awajin seurakunnasta siirtyy paikalliselle pastorille. Nämä ovat isoja ilonaiheita lähetyksessä, mutta tarvitaan myös erityisen paljon rukousta näiden seurakuntien puolesta. Rukoillaan siis, että seurakunnat ottavat uudet työntekijät hyvin vastaan ja tästä alkaisi Awajilla ja Ananissa uuden kasvun aika.

Ananista palattuani saapui aluekoordinaattorimme Anne Tuovinen työalavierailulle. Anne tapasi täällä muun muassa kaikki meidät lähetit ja paikallisen kirkon johtoa sekä osallistui lähetyksen vuosikokoukseen.

Odotus palkitaan

Vuosi sitten kävin ensimmäistä kertaa Japanissa. Silloin kotiinpaluu koitti juuri ennen kuin kirsikkapuut puhkesivat kukkaan. Nyt odotus on palkittu ja koko tämä kirsikankukkien paljous on yllättänyt minut. Niitä on ihan valtavasti ja voi miten kauniita ne ovatkaan. Japanilaiset viettävät nyt hanamia eli kirsikankukkajuhlaa. Kirsikkapuiden alle mennään piknikeille ja ihastellaan kukkaloistoa. Juhlaan kuuluu yhdessäolo ja kukkien katselu. Japanilaisille kirsikankukkien merkitys on hetkellisyydessä ja katoavaisuudessa. Kukinta kestää vain lyhyen ajan ja viimeistään ensimmäinen kevätsade vie kukat mennessään. Kaunista, mutta haurasta.

Hanamiin liittyy keväinen ilo ja riemu. Pitkäperjantaina kävelin ulkona kirkkaassa auringonpaisteessa ja kieltämättä päivän sään ja sanoman välillä oli pieni ristiriita. Pitkäperjantain synkät tapahtumat, Jeesuksen ristiinnaulitseminen, on kuitenkin oleellinen osa pääsiäisaamun ihmettä. Jeesuksen piti kuolla, jotta hän voisi nousta kuolleista. Kuolemallaan Jeesus sovitti meidän syntimme. Kuolemalla ei kuitenkaan olisi ollut merkitystä, jos Jeesus ei olisi kolmantena päivänä noussut kuolleista. Mutta hän nousi! Hauta on tyhjä ja kuolema on voitettu. Tästä riemusta saavat vielä japanilaisetkin kuulla. Ei unohdeta pääsiäisen sanomaa suklaan ja pupujen äärellä. Kristuksen ylösnousemus on totta pääsiäisvapaiden päätyttyäkin.

Asta Vuorinen

Pälkäneeltä kotoisin oleva Asta Vuorinen Pälkäneen seurakunnan nimikkolähetti ja työskentelee Japanissa kielikoululla