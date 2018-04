Walki Brass esiintyy Luopioisten kirkossa

Puhallinyhtye Walki Brass ihastutti Luopioisten joulunavauksessa viime jouluna. Tästä virisi ajatus kutsua soittokunta soittamaan Luopioisten suureen konserttisaliin, Luopioisten kirkkoon. Konsertti toteutuukin nyt tulevana sunnuntaina.

– Toivottavasti tarjoamme kuulijoille hyvän elämyksen, seitsikon johtaja Pekka Numminen kertoo.

Valkeakosken soittokunta on vuonna 1946 perustettu harrastajapohjainen puhallinorkesteri eli orkesteri on jo 70-vuotias. Sen vaskiseitsikko on toiminut kymmenen vuotta. Walki Brass -nimi löytyi soittajien kesken järjestetyllä nimikilpailulla.

– Soittokunnassa virisi silloin ajatus, että puhallinorkesteri ei ole mitään ilman seitsikkoa. Torvisoittokunnat ja soittokunnathan ovat kehittyneet seitsikoista, Numminen kertoo.

Valkeakosken tehtaat, Säteri ja Yhtyneet päättivät 1946 perustaa tehtaitten soittokunnan, ja kauppalan lähdettyä mukaan kolmanneksi mesenaatiksi, orkesteri sai nimen Valkeakosken soittokunta. Tehtaiden varsinainen mukana olo ja tuki soittokunnalle on loppunut, vaikka entisiä ja nykyisiä tehtaalaisia soittokunnan riveissä vielä soittaakin. Nykyisellään soittokunta toimiikin harrastuksena kaikille soittajille alasta riippumatta. Vuonna 2016 70 vuotta täyttänyt soittokunta onkin jo vuosia ollut jäsenmäärällisesti hyvinkin vahva, yli 40 soittajan orkesteri.

Soittokunnan musiikkivalikoimaan kuuluu kaikkea marssimusiikin ja elokuvamusiikin väliltä.

Vaskiseitsikossa soivat es-kornetti, b-kornetti, alttotorvi, tenoritorvi, baritonitorvi ja basso. Harrastajasoittajat ovat Valkeakoskelta, Pälkäneeltä, Tampereelta ja Humppilasta. Esiintymisiä on 15–20 vuodessa.

Ensi sunnuntain pääsymaksullisen kirkkokonsertin monipuolista ohjelmistoa edustavat muun muassa Armas Järnefeltin kehtolaulu ja Taneli Kuusiston Suomalainen rukous. 1700-luvun barokkimusiikkiin vaskiseitsikko johdattaa kuulijat John Stanleyn säveltämällä kappaleella Trumpet Voluntary ja Arcangelo Corellin sävellyksellä Sarabande ja Gavotta, jonka on alun perin soinut hoveissa tanssimusiikkina. Konsertin päättää Monkin säveltämä virsi Oi Herra, luoksein jää.

Walki Brass -konsertti Luopioisten kirkossa su 15.4.klo 18. Konsertin järjestävät yhteistyössä LC-Luopioinen ja Luopioisten kappeliseurakunta.