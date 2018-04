Opiskelijoiden innostus ja paneutuminen näkyvät kevätnäyttelyssä

Valkeakoski-opiston Pälkäneen taito- ja taideaineiden ryhmät esittelevät vuoden aikana syntyneitä töitään kevätnäyttelyssä Pälkäneen yhteiskoululla sunnuntaina 22. huhtikuuta kello 12–18. Kevätnäyttely kertoo jälleen, että opiskelijat ovat uskaltaneet tarttua toimeen ja ponnistella mieleisen harrastuksen äärellä. Opintoryhmän tuki on avannut uusia polkuja nähdä ja tehdä toisin. Moni opiskelija on saanut ”uuden näön” oman tekemisen kautta.

Tuhansien kilometrien taival alkaa yhdestä askeleesta – töitä tehdessä ei tunteja lasketa – on koukuttu jämälankoja, on viritetty pirtaan ja niisitty sormet punaiseksi mattolankoja, on hiottu kiviä ja puuta, on taivutettu hopealankaa koruihin ja jousia istuimissa. Värit ja pensselit ovat saaneet innostumaan ja tunnustelemaan omia rajoja ja mahdollisuuksia.