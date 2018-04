Työmiehen vaimo kesällä Ramppi-teatterissa

Tulevana kesänä Ramppi-teatteri esittää Minna Canthin näytelmän Työmiehen vaimo. Tämän klassikkonäytelmän sanoma on edelleen ajankohtainen ja koskettava.

Työmiehen vaimo on yksi Canthin tunnetuimpia ja yhteiskunnallisesti radikaaleimpia teoksia. Valta-asemien ristiaallokon lisäksi tarinan henkilöitä heittelee intohimoinen rakkaus. Esitys ravistelee katsojaa tänäkin päivänä – huumoria unohtamatta.

Näytelmän uudessa, raikkaassa sovituksessa toistuvat samat teemat, jotka näkyvät varsin hyvin myös tämän päivän keskusteluissa: tuloerot, #MeToo -kampanja ja tasa-arvo. Esityksessä otetaan kantaa paitsi naisen asemaan myös vallitseviin oloihin esimerkiksi työttömyyden näkökulmasta.

Näytelmän ohjaa ja sovittaa näyttelijä-ohjaaja Tapani Kalliomäki, joka valmistui teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta 1997.

Kalliomäki on näytellyt muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa, KOM-teatterissa, TTT:ssa ja Teatteri Jurkassa. Elokuva- ja tv-töitä hän on tehnyt useita kymmeniä, ja mies on nähty muun muassa sellaisissa tuotannoissa kuin Hovimäki, Sibelius, Täällä Pohjantähden Alla, Tali-Ihantala ja Olavi Virta.

Nykyisin Kalliomäki näyttelee Lahden kaupunginteatterissa, jonne hän on viime vuosina tehnyt myös ohjaustöitä. Vuonna 2017 hän ohjasi Ramppi-teatterin ylistetyn esityksen Taivas Täynnä Purppuraa.

– Erityisen iloinen olen siitä, että olemme saaneet uusia, nuoria näyttelijöitä riveihimme, kertoo Kalliomäki.

– Näin teatteri osaltaan suo nuorille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja oppia tärkeitä ilmaisutaitoja. Yhdessä voimme satsata nuorten ja työikäisten osallisuuteen ja hyvinvointiin.

Viime vuoden tapaan äänisuunnittelusta vastaa Kalliomäen kanssa yhteistyössä Heikki Mäenpää työryhmänsä kanssa. Mäenpään säveltämää ja sovittamaa musiikkia tullaan myös kuulemaan esityksessä.

Toukokuussa lounastapahtuma Mobiliassa

Ramppi-teatteri järjestää Työmiehen vaimon vapaapäivä -lounastapahtuman lauantaina 5.5. tieliikenteen valtakunnallisessa erikoismuseossa Mobiliassa. Tapahtumassa nähdään maistiaisia kesän näytelmästä, ja lisäksi Marko Meronen tarjoilee musiikkia iltapäivän aikana. Tapahtumassa on mahdollista lunastaa teatterilippuja, osallistua arvontaan ja nauttia hyvä, runsas lounas. Kävijällä on myös mahdollisuus tutustua Mobilian Linjakasta menoa -näyttelyyn.

Vuodesta 1995 toiminut Ramppi-teatteri sijaitsee Kangasalla tieliikenteen valtakunnallisen erikoismuseo Mobilian vieressä. Katsomo on katettu ja siihen mahtuu yli 300 katsojaa. Näytöskausi alkaa 26. kesäkuuta ja päättyy 22. heinäkuuta.