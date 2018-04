Yrittäjäyhdistykset palkitsivat Anna Tapion nuoria yrittäjiä

Aitoon Anna Tapion koululla järjestetty tutustumispäivä ja sen yhteydessä pidetyt yritysmessut keräsivät tänäkin vuonna monta uteliasta koulun liikuntasaliin. Luovuudestaan ja innovatiivisuudesta tunnettu koulu keräsi jälleen kiitosta opiskelijoita palkitsemaan saapuneilta yrittäjiltä.

– On todella tärkeää, että ala- sekä yläkouluissa käsitellään yrittämistä, yrittäjän elämää ja eri yritysmuotoja. Näissä koulun projekteissa oppilaat pääsevät itse ideoimaan erilaisia yritysmalleja, mikä varmasti kehittää luovuutta ja voi jopa innostaakin jonkun kokeilemaan yrittäjän uraa myöhemmin. Tärkeintä ei ole kuitenkaan, että kaikista tulisi yrittäjiä, vaan se, että ymmärretään yrittämiseen liittyvä arki ja riskit sekä se, paljonko työtä se oikein vaatii, Luopioisten Yrittäjien puheenjohtaja Mika Hippeläinen kertoo.

– Erityiset kiitokset omasta ja koulun puolesta siitä, että nuoret yrittäjät saivat yrittäjienne kautta asiantuntevaa palautetta, joka tulee koulumaailman ulkopuolelta. Mitä enemmän yrittäjyyskasvatus saadaan kytkettyä kiinni todelliseen yrittäjyyden kenttään, sen paremmin kasvatus myös valmentaa todellista elämää varten, koulun matkailualaa sekä yrittäjyyttä ohjaava opettaja Eetu Sivula kertoo.

Anna Tapion koulu on jo usean vuoden ajan osallistunut Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys ja ohjelma on tarkoitettu kaikille yläkoulun ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville. Ohjelman tarkoituksena on opettaa työelämätaitoja sekä taloudenhallintaa kuin vuorovaikutustaitoja ja yrittäjämäistä asennetta.

Luopioisten ja Pälkäneen yrittäjäyhdistys osallistui tänä vuonna messujen palkintoraatiin yhdessä ja palkitsi parhaan yritysesittelyn sekä parhaan yritysidean 50 euron stipendillä.

Parhaan yritysesittelyn palkinnon saivat uudenlaista lautapeliä kehitelleet Ronja Lindström, Stiina Mikkonen, Sonja Järvi ja Heidi Kemppainen yrityksellä Games Cult NY.

Parhaana yritysideana palkittiin Höylä&Penkki NY. Nea Havasara, Antti Joutsela ja Veikko Alakomi yrityksestä olivat nikkaroineet tyylikkäitä penkkejä sekä linnunpönttöjä, ja myyntiäkin tuli jo messuilla tehtyä.