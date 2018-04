Kenen syy, jos kolisee?

Oletteko ajaneet Lahdentietä Pälkäneeltä Kangasalle? Kyseessä alkaa olla melkoinen extreme-kokemus, kun tie on täynnä kuoppia, jotka ovat kooltaan lähempänä rotkoa kuin pientä koloa. Näitä jättimäisiä aukkoja on välillä pitkiäkin matkoja peräkkäin, ja paikoin kuilujen sijainti vaihtelee: ensin niitä on oikealla, sitten arvaamatta vasemmalla ja sen jälkeen taas keskellä kaistaa.

Eli kuka korvaa, jos auto hajoaa sellaiseen kuoppaan ajaessa? Valoisaan aikaan useimmat montut ehtii vielä jotenkuten nähdä, mutta hämärällä ei toivoakaan edes sellaisella, joka tietää niitä varoa.

Liikenneturvallisuus vaarantuu etenkin myös siitä, kun yrittää väistellä niitä monttuja ja kuskin huomio menee siihen. Eikö tien hoitajalla ole tässä mitään vastuuta? Juurihan sitäkin pätkää hiljattain asvaltoitiin, ei ilmeisesti ollut varaa tehdä kunnolla kerrasta niin voidaan mieluummin tehdä halvemmalla kahdesti. Toivottavasti jotain kumminkin tehdään. Ja pian.

Tosi syvältä