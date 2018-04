Perintö- ja lahjaverosta

Lainsäädännössämme on vielä jäänteitä feodaalisesta yhteiskuntajärjestelmästä. Yhtenä esimerkkinä tästä on perintö- ja lahjaverojärjestelmä. Kun ihminen poistuu tästä maailmasta happea kuluttamasta, astuu pyhä kaikkivaltias Valtio esiin ja nappaa kohtuuttoman osan kuolleen omaisuudesta. Omaisuudesta, jonka aikaansaamiseen valtion ei ole tarvinnut tehdä tikkua ristiin. Päinvastoin, valtio on jo elinaikanasi pitänyt huolen, että veroja on piisannut.

Eduskuntaan on tulossa kansalaisaloite perintö- ja lahjaveron muuttamisesta. Keskustelusta tulee varmasti kiintoisa. Punavihreät kun ovat sitä mieltä, että varallisuuden pitää siirtyä valtiolle eikä perillisille. Tämä on sitä punavihreää populismia.

Tulevassa lainsäädännössä pitää turvata perinnön täysimääräinen siirtyminen lapsille. Nykyisin perilliset, esimerkiksi maatalouden harjoittajat, joutuvat toisinaan kohtuuttomiin tilanteisiin lainoittaessaan saamiaan perintöosuuksia.

Miksi pitäisi täyttää kyseessä olevasta verosta syntynyt aukko verottajalle? Valtion tulisi suunnata menonsa siten, ettei joutavanpäiväisiä avustuksia ja menoeriä suunnata ulkomaisiin avustuskohteisiin.

Markku Lehtinen

Tampere