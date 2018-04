Katto säältä suojaan päivässä

Edellispäivänä pihaan saapuu telineporukka, joka kokoaa rakennustelineet valmiiksi. Seuraavana aamuna tuleva asennusryhmä pääsee aloittamaan työt saman tien. Aamukymmeneen mennessä katolta on pudoteltu ensin lumet ja sitten vanhat kattopellit. Osa porukasta paikkailee kattoruoteita, osa jatkaa räystäitä, koska kattoremontin jälkeen talo saa myös uuden ulkoverhouksen.

Vanhat pellit nousevat nosturilla auton lavalle ja uudet katolle. Kaikki käy kuin liukuhihnalla, ja iltapäivään mennessä talo on saanut uuden katon. Seuraavana päivänä saapuu vielä viimeistelyryhmä asentamaan harja- ja piippupellit sekä räystäskourut.

– Nosturi vastaa kymmentä miestä. Se säästää paljolta jumpalta, ja miehet voivat keskittyä katon asennukseen, Hämeen laaturemontin myyntijohtaja Timo Kautto sanoo.

Kattoremontteihin erikoistunut yritys on hionut työtavat tehokkaaksi neljännesvuosisadan aikana. Aikaa ja energiaa ei tärväänny turhaan.

– Asennusryhmä tekee vuodessa 150–160 kattoremonttia. Niissä jokaisessa toistuvat samat perusasiat. Yhteen hitsautuneen porukan ei tarvitse paljon keskustella, vaan jokaisella on omat roolinsa ja tehtävänsä.

Pirkkalasta 25 vuotta sitten aloittanut yritys on levittäytynyt 16 paikkakunnalle ympäri Suomea ja toiminut kaksi vuotta myös Ruotsissa.

– Pirkkalasta lähtee joka aamu vajaat 50 miestä tekemään kattoremontteja eri puolille Pirkanmaata, Kautto kertoo.

Nosturi vapautti miehet asentamaan

Hämeen laaturemontin pitkälle koneistetun toimintatavan loi yrityksen perustaja Kimmo Riihimäki. Mies aloitti kattoremontit apumiehen ja pakettiauton kanssa. Riihimäki oli jo silloin kova tekemään hommia, mutta kaverit eivät tahtoneet kauaa viihtyä rinnalla.

– Päivän aikana katolle joutuu kantamaan tonneittain lautaa ja peltiä. Kimmo mietti, että jos raskain työ tehtäisiin nosturilla, niin asentajien aika vapautuisi asentamiseen, Timo Kautto kertoo.

Hämeen laaturemontti on poikkeus rakennusalalla, jossa kaikki on pilkottu pieniin palasiin. Vesivek-konsernin ostaneella yrityksellä on omissa käsissään koko tuotantoketju pellin valmistuksesta alkaen.

Se antaa yritykselle joustoa ja etua. Eikä kotitarveaskartelijan kannata lähteä kiipeilemään katolle, kun kaikki hoituu yhdestä numerosta.

Timo Kauton mielestä Hämeen laaturemontin suurin valtti on kuitenkin se, että kattoremontti hoituu ilman kosteusriskejä.

– Vanha kansa sanoo, että kun talossa on kivijalka ja katto kunnossa, niin kaikki on hyvin. Katon tehtävä on suojata ylhäältä satavalta kosteudelta ja kuljettaa alhaalta tuleva kosteus pois. Kattoremontissa riskit kasvavat, jos katto on auki päivien tai viikkojen ajan.

Pitkälle koneellistetussa kattoremontissa ei tarvitse pelata pressujen kanssa, sillä aluskate saadaan paikalleen sitä mukaa kun vanha katto puretaan pois.

– Ja sitten voikin taas jo sataa. Sääriski on pieni, eikä kosteusvaurioita tule.

Peltikatto on selkeä ykkönen

Talvella sateen riski on kaikkein pienin, ja silloin myöskään pihat eivät tallaannu koneiden alla.

– Kaikki haluaisivat teettää katot kesällä, joka on perinteisesti remonttiaikaa. Me teemme mielellään talvella, sillä haluamme pitää hyvät kaverit ympäri vuoden töissä. Jos asentajat lomauttaa joulukuussa, niin ei heitä enää maaliskuussa saa takaisin töihin.

Asiakkaat arvostavat sitä, että yritys pystyy sanomaan, kauanko kattoremontti kestää ja koska työt tehdään.

– Homma hoituu nopeasti. Koti ei ole pitkään työmaana, vaan porukka tuo kaiken tullessaan ja vie mennessään.

Suuri osa Hämeen laaturemontin asentamista katoista on peltisiä, mutta yritys tekee myös tiilikattoja.

– Peltikatto on huoltovapautensa ansiosta selkeä ykkönen. Tiili- ja huopakatot tarvitsevat huoltoa, koska siitepöly, lehdet, roskat tarttuvat huokoiseen pintaan ja ne sammaloituvat ajan myötä.

Tiili- ja peltikatot ovat käytännössä yhtä pitkäikäisiä.

– Molempien tekninen käyttöikä on 40–50 vuotta, joten kattoremontti tehdään kerran elämässä.