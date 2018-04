Pellekaija Pum esiintyy VPK:lla

Pellekaija Pum Duo esiintyy sunnuntaina 22. huhtikuuta Kuhmalahden VPK:lla kello 14. Tiedossa on iloinen lastenkonsertti, jonka laulut sisältävät samalla tärkeää tietoa paloturvallisuudesta. Paikan päällä on kahvi- ja mehutarjoilu. Pääsymaksuttoman konsertin yhteydessä on mahdollista myös tutustua VPK:n toimintaan ja kalustoon. Konsertin järjestää Kuhmalahden VPK.