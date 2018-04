Vedenkorkeudet nousemassa viime vuosia korkeammalle

Lumen sulaminen on alkanut Pirkanmaalla, vaikka yöpakkaset ovat hidastaneet sulamista. Maakunnan eteläisessä osassa lumesta on hävinnyt suuri osa, mutta pohjoisosassa lunta on vielä reilusti, ja sulamisen huippu ajoittuu seuraavalle kahdelle viikolle. Pirkanmaan ELY-keskuksen ennusteen mukaan vedenkorkeudet nousevat lähiviikkoina tavanomaista korkeammalle.

Luonnontilaisilla, säännöstelemättömillä järvillä vedenkorkeudet ovat sateisen syksyn myötä olleet koko talven tavanomaista korkeampia. Talvella vedenkorkeudet ovat laskeneet hiukan ja lumien sulamisen myötä vedenkorkeudet lähtevät taas nousuun. Tänä vuonna useissa järvissä vesi nousee selvästi keskimääräistä korkeammalle. Vedenkorkeuden nousun ajankohta ja suuruus riippuvat ilman lämpötilasta ja sateisuudesta. Nykyisen ennusteen mukaan suurissa järvissä vedenkorkeuden huippu saavutetaan kuukauden sisällä. Esimerkiksi Mallasvedellä, Längelmävedellä ja Kukkialla vedenkorkeus nousee 30 senttimetriä.

Varoitus korkeasta veden pinnasta

Kukkialle, Mallasvedelle ja Längelmävedelle on annettu huomautus korkeasta vedenpinnasta. Se on neliportaisen varoitusjärjestelmän ensimmäinen taso. Talven ajan laskussa ollut Kukkian pinta kääntyi nousuun huhtikuun alussa. Toukokuun alussa pinnan ennustetaan nousevan ennätyskorkealle. Myös alkuvuonna Kukkia oli korkeammalla kuin koskaan aiemmin samaan aikaan.

Mallasveden ja Längelmäveden pinnat kääntyivät alkuvuoden laskun jälkeen nousuun huhtikuun puolivälissä. Niiden ei ennusteta nousevan ennätyskorkeuksiin, mutta tavanomaista korkeammalla niidenkin pinnat ovat.