Mauno Kuusiston muistokonsertti Kangasalan kirkossa

Mauno Kuusisto 100 vuotta -konserttikiertue keräsi Tenorissimon konsertteihin viime vuonna 8000 kuulijaa eri puolilla Suomea. Yleisön suuren suosion vuoksi konsertit jatkuvat tänäkin keväänä. Kangasalan kirkossa konsertti kuullaan sunnuntaina 22. huhtikuuta kello 15.

Konsertti on kunnianosoitus lähes kaikkien varttuneiden suomalaisten tunteman laulaja Mauno Kuusiston elämäntyölle, jonka syntymästä tuli kuluneeksi 3.11.2017 sata vuotta. Konserttiin on poimittu kauneimmat Kuusiston tunnetuksi tekemät laulut yhtenäiseksi kokoelmaksi. Suurin osa lauluista on sovitettu kahden tenorin duoksi. Konserteissa kuullaan muun muassa Elämäni on lauluni, Heijastus, Kertokaa se hänelle, Mun kaunis kotimaani, Palaja Sorrentoon ja Volgalaulu.

Kuusiston repertuaariin kuuluivat hengelliset laulut, kansanlaulut, laulelmat, operettilaulut, ooppera-aariat ja viihdemusiikki. Iskelmiä hän ei laulanut ja korosti sitä usein haastatteluissaan. Uransa aikana Mauno Kuusisto ehti esiintyä tuhansia kertoja. Kotimaan lisäksi hän esiintyi muun muassa Yhdysvalloissa, Kandassa, Neuvostoliitossa ja Keski-Euroopassa.

Konsertissa esiintyvät tenoreina Lasse Riutamaa ja Reijo Ikonen sekä Mika Seppänen, sello, ja Ulla-Stina Ikonen, harppu ja kantele.