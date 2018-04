Sanoittajamestarien jalanjäljillä

Viihdytysjoukot-orkesteri ja Lauluyhtye Aikamiehet astelevat musisoiden sanoittajamestareitten jalanjäljillä Kangasala-talossa sunnuntaina 22. huhtikuuta kello 16.

Vuonna 2018 on suuri iskelmämusiikin vuosi jolloin Juha ”Watt” Vainion syntymästä tulee 80 vuotta ja Sauvo ”Saukki” Puhtilan syntymästä 90 vuotta. Näillä sanoittajilla on ihan oma sijansa suomalaisten sydämissä. Varmaan kaikilla suomalaisilla eturivin iskelmälaulajilla on heidän tekstittämiä lauluja ohjelmistossaan. Viihdettä löytyy Albatrossista Cherbourgin sateenvarjoihin.

Viihdytysjoukot ja Aikamiehet haluavat muistaa ja kunnioittaa näitä kahta taituria, joiden sanoituksia on levytetty yli 3000.

Aikamiehet on vuonna 1964 perustettu viihdemusiikkia esittävä 25-jäseninen lauluyhtye. Vaikka Aikamiehet tunnetaan ennen kaikkea viihdemusiikistaan, kuuluu yhtyeen noin 400 kappaleen repertuaariin myös hengellistä-, isänmaallista- ja juhlavaa mieskuoromusiikkia. Ohjelmistossa on myös runsas ja monipuolinen paketti jouluista musiikkia.

Aikamiesten tunnetuimpia kappaleita ovat ”Iltatuulen viesti” sekä yhteistyössä Dannyn kanssa tehty ”Tämä taivas tämä maa”. Molemmista kappaleista on saavutettu kultalevyt. Aikamiehet konsertoi säännöllisesti eri puolilla Suomea 20–25 keikan vuosivauhdilla. Kansainvälistä kokemusta yhtye on hankkinut useilla konserttimatkoillaan Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja Australiaan unohtamatta Euroopan maita. Lukuisat TV-esiintymiset kertovat myös Aikamiesten suosiosta. Aikamiehiä johtaa director musices Märt Ratassepp.

Viihdytysjoukot-orkesteri perustettiin konserttiorkesteriksi vuonna 2016. Seitsenmiehinen orkesteri kiertää ympäri maata konsertoimassa, viime vuonna konsertteja oli 20. Viime vuoden pääteemana konserteissa oli sota-aika ja siitä ajasta kertovat laulut.

Tamperelaisen Viihdytysjoukot-orkesterin konserttiohjelmisto koostuu viihdemusiikista eri vuosikymmeniltä. Kuplettiperinteen helmet, sota-aikaiset viihdemusiikin tunnelmat, viisikymmenluvun ikivihreät, kauneimmat tangot ja valssit sekä nyt Kangasalla kuultavat mestarien sanoittamat laulut kuuluvat repertuaariin. Viihdytysjoukkojen ohjelma on aina hyväntuulinen, jossa ei kuitenkaan unohdeta syviä tunteita.