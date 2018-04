ViherKostialan huikea vuosi

ViherKostialan alueen käyttö asuinalueena ei ole uusi asia. Alueella on valmis asemakaava omakoti- ja rivitaloasumista varten. Alueen käyttöidea lähti kehittymään jo kaksikymmentä vuotta sitten, kun kunta sai pöydälleen esityksen alueen käytöksi puutarhakylämäiseen asutukseen. Sitten tuli kuuluisa Luopioisten Mummonmökit- hanke, joka tuotti samaan maisemaan pieniä omakotitaloja.

Mikkolan Navetan vetämä Maaseudun innovatiivisten asumismuotojen INNO-hanke muutaman vuoden takaa tuotti myös konkretiaa. INNO-hankkeen yhtenä kehittämisideana oli puutarhakylä, ja hanke tutki myös vapaa-ajan asumisen uusia trendejä ja muuttuvia asumistarpeita.

ViherKostialasta ei tule puutarhakylää, mutta kaunis etelään avautuva maisema luo alueelle luonnostaan vehreän ilmeen.

Vuosi suunnittelua

Keväällä Mikkolan Navetalla järjestetty Asumaan 2017 -näyttely poiki ViherKostiala-hankkeelle uusia yhteistyökumppaneita, ja asia lähti jälleen etenemään. Näyttelyssä mukana ollut arkkitehti Salla Paakkunainen innostui ajatuksesta. Samassa näyttelyssä tutustuttiin Baulog Oy:n Markku Juutilaisen kehittämään hengittävään seinärakenteeseen, joka toi kertaheitolla ratkaisun moniin toteutukseen liittyviin kysymyksiin.

Näyttelyn tuloksena syntyi ikään kuin itsestään alueen suunnittelutiimi, joka tarttui toimeen saman tien ja ryhtyi työstämään suunnitelmia. Samalla suunnittelun perustavoitteet asettuivat kohdalleen: talojen pienimuotoisuus, käytännöllisyys ja edullisuus.

Kävelymatkan päässä kaikesta

ViherKostiala sijaitsee aivan Luopioisten kirkonkylän palvelujen äärellä, kävelymatkan eli korkeintaan muutaman sadan metrin matkan päässä kaikesta. Läheltä löytyvät Luopioisten keskustan monipuoliset kauppapalvelut, uimaranta, venepaikat, liikuntahalli, liikuntapuisto kunto- ja frisbeegolf-ratoineen sekä maastopyöräpolkuineen , hiihtoladut, matonpesupaikka sekä kirjasto ja koulu puhumattakaan kirkonkylän kulttuuripalveluista.

Aluetta on heti alusta alkaen suunniteltu myös niin sanottua kakkosasumista silmällä pitäen. Tiivis, yhtenäinen taloryhmä merkitsee turvallisuutta nykyajan monipaikka-asujalle.

Pikkutaloja ja talopareja

ViherKostiala on pikkutalojen alue. Talojen huoneistoala on alle 50 neliömetriä, joka sisältää valoisan tupakeittiön, makuuhuoneen, kylpyhuoneen ja saunan. Tilan käytölle tuo monipuolisuutta monikäyttöparvi, joka sopii varastotilaksi, harrastustilaksi, lasten leikkipaikaksi tai tilapäiseen yöpymiseen.

Taloparit ovat samoja pikkutaloja, mutta ne on sijoitettu pareittain niin, että talojen väliin ulko-ovien välittömään läheisyyteen jää harrastetilaa, johon mahtuu esimerkiksi varastotilaa, verstastilaa ja katettua ulkoiluvälinetilaa.

Uusi puuelementtirakenne

ViherKostialan talot tehdään uudenlaisista puuelementeistä, jotka ovat kevyitä, ekologisia, hengittäviä ja lämmönpitäviä. Puuelementit valmistetaan liimapuusta. Elementin sisä- ja ulkopinnassa on 4 senttimetriä paksu liimapuu ja välissä 22 millimetriä ekovillaa. Elementti pintakäsitellään sisältä ja ulkoa valmiiksi tehtaalla.

Asentaminen on nopeaa ja nostureita työmaalla ei tarvita. Elementit kiinnitetään sokkelin tai alapohjan päälle asennettuihin alaohjauspuihin ja yläpäästään toisiinsa liitoskappaleilla ja yläjuoksuilla.

Elementin puuosat valmistetaan Pälkäneen Puulevy Oy:ssä, mikä omalta osaltaan vie eteenpäin mielikuvaa Pälkäneestä puurakentamisen kuntana.

Toteutus uuteen vaiheeseen

ViherKostialan vetovoima ja idea on huomattu myös Pälkäneen kunnassa. Niinpä Pälkäneen kunnanhallitus teki päätöksen alueen maapohjan ostamisesta kunnalle. Kunta rakentaa alueen tiet ja pysäköintipaikat sekä teettää alueen maaperätutkimukset. Tämän myötä alueen toteutus harppasi suuren askeleen eteenpäin.

ViherKostiala on mukana Aito Säästöpankin järjestämässä Piha- ja puutarhatapahtumassa Nuijantalolla ensi torstaina. ViherKostialan näyttelyosastolla on mukana koko ViherKostialan suunnittelutiimi ja nähtävillä on muun muassa ViherKostialan uusin havainnevideo. Tilaisuus alkaa kello 17.