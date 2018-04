Vitsa ja sauva

Paimenen työ on helppoa. Ei mitään heinä suussa makailua niityllä, mutta sellaista yksinkertaisen ihmisen hommaa. Ei tarvitse arvailla, mitä pitää tehdä. Tekee vaan, mitä kuuluu: Kun susi tulee kohti, pitää kaivaa vitsa esille ja hätistellä peto kauemmas. Ja kun lammas meinaa karata, vedetään se sauvalla takaisin laumaan. Sen jälkeen tarvitsee enää kävellä edellä sinne, missä on hyvää ruohoa syötäväksi. Kauhean helppoa!

Jostain syystä samalla niin vaikeaa. Ei tarvitse olla taitava eikä älyn tarvitse loistaa. Pitäisi olla vain rohkea. Susi on pelottava. Se puree ja raatelee tai vähintäänkin ulvoo. Erityisesti haukkuu. Laumassa eläminen on kuulemma vanhanaikaista. Pitäisi päästää lampaat todelliseen vapauteen ummehtuneiden seinien sisältä. Toisaalta ne lampaatkin ovat aika pelottavia. Tiuskivat välillä pahasti. Ei saisi tulla paapomaan. Todellista rakkautta kuulemma on, että saa toteuttaa itseään ja tehdä omat valintansa. Lampaat kyllä tietävät. Sudenkin osaavat kesyttää. Seuraavat paimenta, jos reitit sattuvat olemaan samat.

Mitäs sitten, jos lammas joutuu suden suuhun tai eksyy erämaahan? Tilan isäntä tuskin silittää, että hienosti katsoit sivusta, paimen. Välillä paimen on vuorostaan ryteikössä. Kuka sitten näyttää oikean tien? Jeesus on kyllä aika hyvä paimen. Rohkea. Ei väistellyt, vaikka tuli pahasti raadelluksi. Uskalsi ja osasi tehdä aina oikein. Näytti mallia ja kulki edellä, niin että ravintoa riitti.

Onneksi Hyvä paimen ei ole jättänyt hommaansa, niin palkkapaimenkin saa olla yksi lampaista. Palkkapaimen paimentaa lopulta vain seurakuntaa, Hyvä Paimen sydämiä. Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä, hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen. (Hepr. 13:20-21)

Marko Sagulin

palkkapaimen/lammas

Kangasalan seurakunta