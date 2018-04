Miten nuohoojan tuloon kannattaa varautua?

Nuohous pitäisi hoitaa – mutta onko yhteydenotto nuohoojan vai asukkaan kontolla, johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen Pirkanmaan pelastuslaitokselta?

– Piirinuohousjärjestelmässä, joka on vielä käytössä Pirkanmaalla, lähtökohtana on, että nuohooja ottaa yhteyttä asukkaaseen ja tarjoaa nuohousaikaa muutamaa päivää ennen aiottua nuohousta jättämällä postilaatikkoon nuohousilmoituksen. Vastuu nuohouksen suorittamisesta on kuitenkin rakennuksen omistajalla ja haltijalla. Asukkaan on viimekädessä itse kuitenkin huolehdittava siitä, että nuohous tulee suoritetuksi, jos nuohoojan yhteydenottoa ei kuulu.

Onko sama käytäntö sekä vakituisilla että vapaa-ajan asunnoilla?

– Vapaa-ajan asuntojen osalta osa nuohoojista käyttää alueellista ilmoitusta esimerkiksi tien varressa, mutta osa toimii käytännössä vain tilausperusteisesti.

Miten nuohoojan tuloon on syytä valmistautua?

– Pitää varmistaa, että nuohottavien tulisijojen lähelle pääsee vaivatta ja sama koskee tulisijoissa ja savuhormeissa olevia nuohousluukkuja. Tulee myös tarkistaa, että vesikatolle pääsee ja myös kaikille savupiipuille, joiden savuhormeja on tarkoitus nuohota. Koneellisen ilmanvaihdon kiinteistössä tulee varmistaa, että kojeet ovat pois päältä sen aikaa kun nuohooja työskentelee tai informoida nuohoojaa miten tai mistä ne saadaan pois päältä. Samoin on hyvä varmistaa, että nuohoojalla on saatavilla vanhoja sanomalehtiä suojaustoimenpiteitä varten.

Mitä nuohoojan vierailun aikana tapahtuu? Pitääkö silloin olla itse paikalla?

– Asukkaan ei tarvitse välttämättä itse olla paikalla, jos sisäänpääsy muulla tavoin onnistuu. Nuohooja tekee tarvittavat suojaustoimenpiteet tulisijoille ja nuohoaa tulisijat ja savuhormit. Hän myös toimittaa nuohoamiensa tulisijojen ja savuhormien nuohousjätteen pois. Samalla hän tarkastaa työn ohessa silmämääräisesti nuohoamiensa tulisijojen ja hormien kunnon sekä paloturvallisuuden ja jättää tarvittaessa palauteraportin asukkaalle tai kiinteistön haltijalle. Nuohooja lähettää siitä myös kopion paloviranomaiselle jatkotoimenpiteitä varten. Nuohooja opastaa ja neuvoo myös tarvittaessa tulisijan käytössä ja informoi myös laskutusasioissa asukasta – mikäli asukas ei ole paikalla, tämä puoli jää luonnollisesti heikommalle.

Mistä nuohoojan tunnistaa? Miten palvelu maksetaan?

– Nuohoojilla ei ole yhtenäistä tunnistetta. Useissa yrityksissä henkilöstöllä on henkilökortit ja yrityksen tunnuksin varustetut kulkuneuvot. Ajantasaiset tiedot piirinuohoojista löytyvät Pirkanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilta.

Nuohouksen maksutapa vaihtelee yrityksittäin. Useimmiten maksu tapahtuu laskulla.