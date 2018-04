Sahalahden kirjastossa kuvia ja tarinoita Oulankajoelta

135 kilometriä pitkä Oulankajoki on yksi Suomen kansallismaisemista. Sen rantoja sivuaa Suomen suosituin retkeilyreitti Karhunkierros.

Dosentti Pirkko Siikamäki on ekologi ja luontokuvaaja, joka on menettänyt sydämensä Oulangalle. Hän on julkaissut helmikuussa yhdessä valokuvaaja Paavo Hamusen kanssa kirjan Oulankajoki – muutoksen virta. Kirja esittelee mukaansatempaavasti alueen luontoa, luonnon muuttumista sekä luonnon ja ihmisen yhteenkietoutunutta historiaa.

Mikä tekee Oulankajoesta ainutlaatuisen? Tähän kysymykseen saadaan vastaus maanantaina 23.4. kello 18, kun Pirkko Siikamäki vierailee Sahalahden kirjastossa kirjaston ja Sahalahden kirjanystävien vieraana teemanaan ”Joki vei mukanaan – kuvia ja tarinoita Oulankajoelta”.