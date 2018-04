Kirkkokuoron kevätkonsertti seurakuntakeskuksessa

Kappelin kuoron perinteinen kevätkonsertti on sunnuntaina 29.4. kello 14 Luopioisten seurakuntakeskuksessa. Pääsymaksuttomassa konsertissa kuullaan Luopioisten kirkkokuoron ohjelmistoa tältä laulukaudelta kanttori Johanna Lemmetyisen johdolla. Vierailevana solistina laulaa pälkäneläislähtöinen sopraano Meimei Niemelä. Ohjelmassa on muun muassa Jean Sibeliuksen Finlandia-hymni, Oskar Merikannon Onnelliset sekä spirituaalit Nobody knows ja Sometimes I feel. Konsertin jälkeen nautitaan kahvit ja arvotaan arvat.