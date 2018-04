Mestari on tulossa kylään meille ja teille, Hän on ilmoittanut meille sen varmasti

Löysin ryppyisen ja repaleisen paperilappusen kassini pohjalta. Siinä lukee; kristillisen uskon tarkoitus on synnyttää rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Kohta sen jälkeen sain Marjatta-ystävältäni pienen kirjasen; Äiti Teresa, minun on jano. Me tiedämme Äiti Teresan työn köyhistä köyhimpien parissa. Hänen ajatuksensa on, että rakkaus on toimintaa ja se tulee Jumalalta.

Mitä Sinä ajattelet rakkauden olevan? Nykyisin on vallalla käsitys, että rakkaus on tunne – itsellä oleva mielihyvän tunne, jota etsitään kanssaihmisiltä ja monista paikoista ja asioista. Raamatussa sanotaan …viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään… He ovat, kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia…(2. Tim: 3 alusta).

Miksi rakkaudelle käy näin? Usko kolmiyhteiseen Jumalaan vähenee, niinpä rakkauskin vähenee. Aito usko ja antava rakkaus kuuluvat yhteen. Vain Jumala voi opettaa meille mitä rakkaus on, koska Hän itse on Rakkaus. Rakkauteen kuuluu myös totuus. Rakkaus ilman totuutta on valhetta. Totuus ilman rakkautta voi olla haavoittavaa tai jopa julmuutta.

Äiti Teresan käsitykset ja ajatukset rakkaudesta ovat meillekin tässä ja nyt sopivia ohjenuoria elämäämme lähimmäistemme parissa. Meillä on liian kiire. Kodeissamme ei ole tarpeeksi aikaa ja tilaa rakkaudelle. Köyhyys ei johdu siitä ettei Jumala välittäisi vaan, siitä ettemme Sinä ja minä välitä. Rakkaudellisempaa on tehdä virheitä ystävällisenä ja myötätuntoisena kuin ihmeitä tylynä ja kovana. Rahan antaminen ei ole ainoa ratkaisu auttaa vähempiosaisia, vaan usein kättemme palvelu ja sydäntämme rakkaus on paljon arvokkaampaa. Yksinäisillä on tarve kuulua yhteen ja ja olla tarpeellisia. Meidän tulee olla myötätuntoisia ja antaa anteeksi…

Äiti Teresa kertoo hindulaisen miehen sanoneen hänelle heidän kummankin tekevän sosiaalista työtä, mutta heidän työssään on valtava ero; hindulainen tekee sitä jonkin takia ja Äiti Teresa Jonkun takia. Näinhän meitä Raamattukin opettaa: Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. (Kol. 3:17)

Meidän Taivaallisen Isämme tahto on, että olemme hedelmää tuottavia oksia Jeesuksessa ja otamme Hänet elämäämme sillä tavoin kun Hän itse katsoo hyväksi: totuutena – joka on kerrottava; tienä – joka on kuljettava; elämänä – joka on elettävä; ilona – jota on annettava; valona – joka on sytytettävä; rauhana – joka on levitettävä; rakkautena – joka on rakastettava; uhrina – johon on suostuttava perheessämme ja muiden kanssaihmisten kanssa kulkiessamme.

Taivaan Isän siunaamaa viikkoa ja ehdotan, että kuuntele joululaulua Suutari ja vieras.

Leena Peltonen

seurakuntalainen, Salmentaka