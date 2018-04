Arkissa musiikkia, soitinlainausta ja uusia tietokantoja

Pälkäneen pääkirjastossa on lainattavina kaksi ukulelea ja mandoliini. Soittimien laina-aika on neljä viikkoa kuten suurimmalla osalla muutakin aineistoa. Soittimia voi myös varata, mutta vain pääkirjastosta noudettavaksi. Palautus pitää niin ikään tehdä pääkirjastoon. Soittimia ei myöskään lähetetä muualle PIKI-alueelle seutulainaksi. Soitonopiskelun apuna voi käyttää kirjaston nuotti- ja soitinopaskirjoja tai DVD-tallenteita.

Opiskelussa auttavat myös Rockway-palvelun verkkokurssit. Kurssit löytyvät PIKI-verkkokirjaston sivulta http://kirjastot.rockway.fi/piki/. Palveluun kirjaudutaan kirjastokortin numerolla. Rockwayn tarjonnassa on kursseja muun muassa kitaransoitosta – sekä akustisesta että sähköisestä – bassosta, tyyleistä, rummuista, pianonsoitosta, laulusta, vapaasta säestyksestä ja ukulelesta. Kursseja on tietty määrä käytettävissä, mutta samoin muun lainassa olevan kirjastoaineiston tavoin kurssia voi jonottaa.

Musiikin ystävät voivat nyt osallistua myös Valkeakosken kaupunginkirjaston suunnittelemaan Musadiplomiin, jolla se haastaa lukemaan, katsomaan, kuuntelemaan ja kokemaan musiikkiaineistoa. Kampanja jatkuu lokakuun alkuun asti. Lukemisen lisäksi diplomitehtäviä voi suorittaa kuuntelemalla, katsomalla ja osallistumalla kirjaston musiikkitoimintaan. Pälkäneen kirjaston asiakkaat voivat halutessaan suorittaa tehtäviä, merkitä suorituksensa lomakkeelle ja palauttaa lomakkeen kirjastoon viimeistään 1.10. Lomakkeen palauttaneet ovat mukana palkintojen arvonnassa. Lomakkeita ja osallistumisohjeita saa kirjastosta.

Tiedon ja viihteen äärelle

Kirjastojen työasemilla käytössä olevat, suositut ePress- ja eMagz-palvelut ovat saaneet seuraa PressReader- ja Helsingin Sanomien Aikakone -palveluista. PressReaderin kautta kirjastossa käyvän ulottuvilla on kaiken maailman lehtiä: yli 7000 lehteä maailmalta. Puolet lehdistä on sanomalehtiä, puolet aikakauslehtiä. Nämäkin lehdet ovat paperisten lehtien näköispainoksia. Esimerkiksi Iso-Britanniasta on PressReaderissa 721 lehteä, tutumpien Daily Mailin ja The Guardianin lisäksi vaikkapa Country Homes & Interiors, Motorcycle, Horse & Hound ja Lonely Planet.

Helsingin Sanomien Aikakone sisältää näköislehdet vuosilta 1904 – 1997. Kirjautuminen on melko monivaiheinen, mutta kirjastojen asiakastyöasemilta löytyy ohjeet, ja apua voi toki pyytää henkilökunnalta. Palveluun on mukana olevissa neljässä PIKI-kirjastossa neljän yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi. Aikakone ja PressReader ovat käytössä kirjastossa myös langattomassa verkossa.

Käynnissä asiakaskysely

Yleisissä kirjastoissa on käynnissä asiakaskysely, johon voi vastailla 6.5. asti kirjaston verkkosivulla myös paperilomakkeella, jota saa kirjastosta. Verkkolomakkeella vastaaminen saattaa sulkeutua jo aiemmin, mikäli valtakunnallisesti tulee kokoon 30 000 verkkolomakevastausta. Paperilomakkeella voi kuitenkin varmasti vastata 6.5. asti.