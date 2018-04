Poneja, paloautokyytiä ja pelejä Aitoon vapputorilla

Perinteinen Aitoon koulun vapputori järjestetään vapunpäivänä 1.5. kello 13 alkaen. Ohjelmassa on paloautoajelua, poniratsastusta ja pelejä sekä arpajaiset, joissa palkintoina on muun muassa Särkänniemen rannekkeet ja pääsylippuja Aitoon kirkastusjuhlille. Myynnissä on simaa ja munkkeja, ja kahvio palvelee myös.

Tapahtuman järjestää Aitoon koulun vanhempainryhmä. Vapputorin tuotto käytetään Aitoon koululaisten hyväksi muun muassa erilaisiin retkiin ja välineiden hankintaan.