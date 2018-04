Villiä virkkausta – Hannulan näyttely saa jatkoa

Sappeen kudontapiiri järjesti viime vuonna näyttelyn Hannulassa, Kirkkovenetiellä. Siellä simaa ja munkkeja särpiessä nousivat puheeksi kaikenlaiset käsityöt, muun muassa kalastajalangasta virkatut peitot, joita menneinä vuosikymmeninä innokkaasti värkättiin ja lahjoiksi annettiin: peittoja, joiden ruudut muodostuivat virkatuista kukista, pitsikuvioista tai isoäidinneliöistä. Eikä painajaismuistoja vältelty: lahjaksi saatu parisängyn peitto oli niin painava, että sen levittäminen sängylle oli kahden hengen aamuaskare. Siinäpä oiva aihe tämän vuoden Hannula-näyttelyyn!

Virkatut kalastajalankapeitot ovat tämän vuoden Hannulan näyttelyn pääteema, mutta tavoitteena on esitellä virkkausta kautta aikojen. Pientä rajausta kuitenkin tehdään: ensisijaisesti näyttelyyn toivotaan virkattuja päivä- ja torkkupeittoja ja pöytäliinoja. Mutta Hannulan pirtin seinällä on myös naulakko, jossa viime vuonna roikkuivat pyyheliinat. Tänä vuonna naulakko odottaa pannulappuja. Niitä mahtuu hakaneuloilla ripustettuna moneen kerrokseen. Ei haittaa, jos pannulappu on käytössä kulunut. Sehän vain todistaa, että käsityö on arjen taidetta.

Virkkauksia otetaan vastaan Sappeen Hannulassa, Kirkkovenetie 20, lauantaina 5.5. kello 10–12, ja näyttely on avoinna seuraavana päivänä, sunnuntaina 6.5. kello 12–18. Lisätietoja antaa ja muina päivinä töitä vastaanottaa Päivi Heinonen 040 5324 930.