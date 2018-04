Ylösnoussut kohdataan!

Meille on opetettu, että kuolleista noussut Vapahtaja voidaan kohdata vain Sanassa ja sakramenteissa. Pääosin asia tietysti on niin, sillä harvemmin Jeesus Kristus tulee meitä vastaan täällä näkyvässä ja tunnistettavassa muodossa. Yhtä lailla on totta, että Hän ilmestyy omilleen myös muulla tavoin. Maria Laakson säveltämässä ja Pia Perkiön sanoittamassa laulussa kerrotaan Luojan kauneimmasta ajatuksesta. Mikä se on? Se on Jumalan kuva meissä. Voidaan myös lisätä luomisen ajatus: ”Jumala loi ihmisen kuvakseen, mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi.”

Voimme siis sanoa, että kohtaamme Jumalan toisissa ihmisissä. Monesti ylösnoussut Kristus kohtasi Raamatun lehdillä juuri toisten ihmisten hahmossa. Tästä on Hänen omat sanansa viimeiseltä tuomiolta. Nämä meille tutut sanat kuuluvat näin: ”kaiken mitä te olette tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistä veljistäni, sen olette tehneet minulle.” (Mat. 25.40). Tästä kertoo myös oivallisella tavalla vanha Hengellinen laulu, jonka viimeisessä säkeistössä sanotaan näin: ”Isä taivaan tuntee kaikki, Sinut, Minut, jokaisen. Yhdentekevä ei Hälle ole ykskään ihminen, mutta Jumalaa ei löydä ilman toista ihmistä. Hänet kohtaan kun sä tahdot toisen tuskan ymmärtää.”

Oli miten oli, Jeesus ylösnousseena Vapahtajana ilmestyi silloisille opetuslapsilleen tuntemattomassa muodossa, mutta teki myös Häntä etsiville itsensä tavalla tunnetuksi tavalla ja toisellakin. Meille on luvattu, että etsivä löytää kyllä Hänet, vaikka se useimmiten vaatii todellista etsimisen mieltä ja halua. Vaivannäkö siinä asiassa kuitenkin kannattaa, onhan kyse elämämme tärkeimmästä asiasta.

Seppo Lahtinen

Pälkäne