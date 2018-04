Kangasala Jukolan 2019 järjestelyistä vastaavan suunnistusseura Kangasala SK:n hallitus päätti kokouksessaan 17.4. valita Jukolan pääsihteeriksi toimikuntien esityksen mukaisesti Antti Rantalan.

24-vuotias Rantala on historian nuorin pääsihteeri, mutta täysin valmis tehtävään.

‒ Vuodesta tulee varmasti työntäyteinen, mutta olen hyvin innoissani. Pääsihteerinä pääsee tekemään töitä monen alan ammattilaisten kanssa, ja ratkaisemaan vaihtelevia haasteita. Se on erittäin palkitsevaa, sanoo Rantala.

Jukolassa pääsihteeri on koko tapahtuman järjestelyorganisaation johtaja. Jukola kokoaa paikan päälle 40 000 kävijää, ja talkoolaisia tarvitaan järjestelyihin 1500. Pääsihteeri on perinteisesti organisaation ainut palkattu työntekijä. Rantalan työsuhde alkaa elokuussa 2018 ja kestää heinäkuuhun 2019.

Rantala on suunnistanut aktiivisesti lapsesta asti. Hän on kotoisin Sastamalasta, mutta edustanut Kangasala SK:ta jo juniorivuosistaan saakka. Viime vuodet Rantala on tehnyt valtavan määrän työtunteja seuran hyväksi täysin vapaaehtoisesti vastaten edustusryhmän toiminnasta ja pienempien tapahtumien järjestelyistä.

‒ Kangasala SK:sta on vuosien varrella tullut minulle hyvin tärkeä, ja nyt pääsen sen seuran kanssa tekemään Suomen suurinta urheilutapahtumaa ja maailman suurinta suunnistusviestiä, Rantala iloitsee.

Pääsihteerivuonna Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelija pitää välivuoden opinnoistaan, joskin oppiaineen puolesta pääsihteerin tehtävä sopii erinomaisesti harjoittelujaksoksi. Organisaation johtajana Rantala haluaa olla johdonmukainen ja edistää järjestelyjä ja talkoolaisten intoa omalla esimerkillään.

‒ Pääsihteerin tehtävään oli kiinnostusta myös seuran ulkopuolelta, mutta Rantala oli ehdokkaista pätevin. Hän tuntee organisaation ja me tunnemme hänen erinomaiset johtamis- ja vuorovaikutustaitonsa sekä tunnollisen luonteensa. On hienoa saada palkata Rantala, sillä hän on tehnyt valtavasti työtä seuran eteen talkoohengessä, Kangasala SK:n puheenjohtaja Jarmo Joutsensaari sanoo.