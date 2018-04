Muistojuhla kunnioitti historiaa, ei politiikkaa

Inttin perheestä kaatui kaksi poikaa

Laitikkalan taistelujen keskeltä siskolleen kirjeen kirjoittanut Uuno Intti kaatui taistelujen ensimmäisenä yönä. Kirjeessään hän arveli kokeneempien joukkojen hoitavan taistelupuolen, mutta joutuikin itse tuleen. Myös hänen veljensä Lauri Intti sai surmansa samassa taistelussa.

– Poikien kaatumisilmoitukset ovat sukutalomme seinällä Ylöjärvellä. Näen ne siellä lähes päivittäin, aina käydessäni isäni luona, pälkäneläinen Hannu Laaninen kertoo.

Laanisen isä Esko Laaninen on asunut äitinsä sukutalossa 30 vuoden ajan. Uuno ja Lauri Intti olivat Esko Laanisen äidinisän veljiä. Perheessä oli Hannu Laanisen mukaan useita lapsia.

Esko Laaninen, veljekset Hannu ja Jukka Laaninen, Jukan poika Antti Laaninen sekä heidän sukulaisensa Esko Intti laskivat kukat Laitikkalan muistomerkille taistelujen muistojuhlassa.

– Inttin suku on aikoinaan tehnyt aloitteen tämän muistomerkin pystyttämiseksi. Suvussamme on aina ollut tapana muistaa vainajia ja historia on meille tärkeää, Hannu Laaninen kertoo.

Hän itse kertoo ymmärtäneensä armeijaikäisenä, että sukua on taistellut sisällissodassa valkoisten puolella.

– Nyt oli sykähdyttävää, että veljenpoika on juuri sen ikäinen kuin Uuno Intti oli kaatuessaan. Antti sai armeijasta lomaa tullakseen muistojuhlaan ja lähti täältä suoraan taisteluharjoituksiin.

Inttin suku lahjoitti Uuno Inttin kirjeen aikoinaan sota-arkistoon, josta Hilkka Vihma os. Intti toimitti sen Kalle Laaksolle Laitikkalaan.

– Kirje on hyvin elävästi kirjoitettu, varsinkin kun ottaa huomioon, että kirjoittaja ei ole liiemmin kouluja käynyt, Laaninen toteaa.

Hän itse tuli Pälkäneelle Yhteiskouluun Valkeakoskelta ja kohtasi kouluaikana myös edesmenneen vaimonsa, Anni-Kaisan.

– Moni asia kohtaa suvussamme Pälkäneellä. Laitikkalan taistelu on niistä yksi. Jossain vaiheessa tuli ilmi, että Anni-Kaisan sukua on ollut siellä taistelemassa punaisten puolella. Tämä oli meille kuitenkin vain historiaa.