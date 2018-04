Salibandyväki hyvästeli Luja-Lukko Areenan

Pälkäneen salibandyväki hyvästeli keskiviikkona rakkaan Luja-Lukko areenan, josta pelit ja treenit siirtyvät syksyllä Onkkaalaan valmistuvaan liikuntakeskukseen. Regon entiseen teollisuushalliin talkoillusta areenasta ehti tulla Tampereen sählyluola Ajokin kaltainen klassikko, johon vierasjoukkueet saapuivat häntä koipien välissä.

Keskiviikkona järjestetyissä salibandykauden päättäjäisissä Luopioisten hallin tiiviiseen tunnelmaan vihittiin muutama mitalijuhlista toipunut yhteistyöseura Classicin pelaaja. Ilta huipentui ”Luja-Classicin” ja SB Luja edustuksen väliseen otteluun. Miesten Suomen mestareiden maalivahti Lassi Toriseva ja hyökkääjä Oskari Heikkilä sekä naisten hopeajoukkueen Sanni Nieminen ja Julia Woivalin saivat rinnalleen muutamia vahvistuksia C-poikien eliittisarjajoukkueesta.

Osa SB Lujan sarjajoukkueista treenaa vielä kesän ja alkusyksyn ajan Luopioisissa, mutta syyskuun puolivälissä harjoitusten ja pelien on tarkoitus siirtyä uudelle uljaalle Kostia-areenalle. Kauden päättäjäisissä oli odotuksen lisäksi ilmassa myös pientä haikeutta. Luopioisissa areena ollut yksinomaan salibandyväen käytössä, joten vuoroja on järjestynyt, kun joukkueet ovat tarvinneet niitä treeneihinsä tai peleihinsä. Uudella hallilla on paljon muitakin käyttäjiä, joiden kanssa muutoksia pitää sovitella.

Luja-Lukko areenan käytössä ollut osa Regon hallista vapautuu liikuntakeskuksen valmistuttua yrityskäyttöön. Tiloista on jo ollut jonkin verran kiinnostusta. Jos Luopioisiin löytyy sellaisia yrityksiä, joita varten ei tarvitse tehdä isoja remontteja, pelikentän matot rullataan sivuun heti syksyllä. Muussa tapauksessa hallia voidaan käyttää edelleen pelikenttänä.

Classic-pelaajien nimmareilla kysyntää

Kauden päättäjäiset tekevät näkyväksi Pälkäneen salibandyn laajuuden. Kauden aikana pelaajien määrää ei välttämättä hahmota, sillä joukkueet toimivat varsin itsenäisesti. Mutta päättäjäisissä kaukaloon juoksutetaan joukkue toisensa jälkeen mittelemään suurin piirtein itsensä tasoisia pelureita vastaan.

Päättäjäisten tähtivieraiksi saapunut Classic-nelikko sai tussukoida nimikirjoituksia junnujen pelipaitoihin ja -palloihin sekä kertoilla kuulumisiaan kaukalon laidalla. Naisten joukkueessa hopeaa ottaneet Sanni Nieminen ja Julia Woivalin saavat kevään aikana tuulettaa hetken aikaa päätään omatoimisissa treeneissä, mutta juhlahumusta toipuva miesjoukkue palailee jo vähitellen joukkuetreeneihin.

Salibandyn mestaruus ratkottiin kolmena vuonna Hartwall Areenalla pelatussa loppuottelussa. Helsinkiin viedyt kerrasta poikki -finaalit eivät kuitenkaan sytyttäneet lajiväkeä samalla tavalla kuin paras seitsemästä -finaalisarjat.

– Hallissa oli edellisvuotisia vähemmän väkeä, mutta parempi tunnelma, koska Jyväskylänkin fanit olivat lähteneet liikkeelle. Mutta kyllä superfinaalista luopuminen on ihan oikea ratkaisu. Finaalisarja tuo kauden huipennuksen kotihalliin kotiyleisön eteen, miesjoukkueen maalivahti Lassi Toriseva ja hyökkääjä Oskari Heikkilä pohtivat.

Siukola ja Järvi ottivat SM-hopeaa

SB Lujan poikajoukkueissa kasvaa myös huipputason tyttöpelaajia. C-poikien eliittisarjajoukkueessa pelaavat Krista Siukola ja Henriikka Järvi päättivät keväänsä edellisvuosien tapaan mitalijuhliin Pirkkalan tyttöjoukkueessa. Tänä vuonna kaksikko otti B-tyttöjen SM-hopeaa.

Tulevalla kaudella Pälkäneen joukkue nousee B-poikiin, ja peli muuttuu entistä fyysisemmäksi. Siksi jatko poikajoukkueessa edellyttäisi ahkeraa kesätreeniä.

SM-mitalistit Siukola ja Järvi palkittiin SB Lujan kauden päättäjäisissä. Junnupelaajista esiin nostettiin C-poikajoukkueen Aki Ala-lahti ja aikuispelaajista edustusjoukkueen Jussi Vilkki. Vuoden joukkueena palkittiin edustusjoukkue. Pari vuotta kakkosen portteja kolkutellut joukkue haki päättyneellä kaudella vauhtia nelosesta ja nousi saman tien takaisin kolmoseen.

Illan tähti oli kuitenkin Jarmo Jussila. Luopioisten salibandyhistorian alkumetreiltä alkaen mukana ollut SB Lujan legenda pukeutui päättäjäisissä viimeistä kertaa pelipaitaan. Viitosdivarijoukkueessa päättyneellä kaudella jäähdytelleen Jussilan paita olisi nostettu hallin kattoon, jos lamput sen kestäisivät ja korkeus sen sallisi.

Haussa pelaajia ja taustavoimia

SB Lujan salibandyjoukkueisiin haetaan sekä pelaajia että taustavoimia. Osaan sarjoista on ilmoittauduttava jo toukokuussa, ja silloin joukkueiden pitäisi tietää, että niissä on riittävästi pelaajia. Siksi vetäjät toivoisivat, että uudet pelaajat ilmoittautuisivat mukaan nyt, vaikka monet joukkueet ovatkin jo kesätauolla.

Syksyllä uuden Kostia-areenan avautuminen voi tuoda uusia pelaajia kauempaakin. Muun muassa Valkeakoskelta ja Kangasalta saatetaan suunnata Luja-Lukkoon, sillä treenimatkat Pälkäneen suuntaan ovat lyhyemmät kuin kaupunkiin. Pälkäne tarjoaa laadukkaan pelaajapolun huipulle saakka, sillä liikuntakeskuksessa alkavien aamutreenien ansiosta lukiolaiset voivat treenata samaan tapaan kuin urheilulukiossa.

Pelaajien lisäksi salibandyyn haetaan myös uusia taustavoimia. SB Lujan ja Regon areenan isä Pasi Nurmi sekä viime vuosina vastuuta kantanut Pekka Paasio ovat jäämässä kesän aikana sivuun. Kaksikko keskittyy Tupenpurijoihin. Uusi seura järjestää kesällä uudenlaisen pop up -tapahtuman, joka muuttaa Luopioisten keskustan tiet illan ajaksi markkinakaduiksi. Urheilun parissa seura keskittyy muun muassa frisbeegolfiin ja jalkapalloon, joka siirtyy Luopioisten Kärkkäristä Tupenpurijoiden suojiin.