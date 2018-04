Sappeen kylän heinäkuu uudistui viime vuonna rajusti, kun koulun pihassa toimi tori ja ruuttahuoneen kahvila siirtyi koululle. Kaksikkoa täydensi koululla lauantaisin avoinna ollut kirjasto. Viime kesän hyvät kokemukset innostavat Sappeen ja Ohvenon kyläyhdistys ry:n hallituksen jatkamaan tänä vuonna samoilla linjoilla; vain pieniä muutoksia tehdään.

Sappeen kesänäyttely on perinteisesti ollut heinäkuun kolmantena viikonloppuna, joka on samalla aloittanut Pälkäne-viikon. Kunnan kulttuuritoimi maksoi Pälkäne-viikon ilmoituksen Sydän-Hämeen Lehdessä ja samalla Sappeen näyttely sai mukavasti näkyvyyttä. Sittemmin viikko on muuttanut muotoaan, eikä yhteistä mainontaa ole. Niinpä Sappeen kesänäyttelykin muuttaa juhannuksen jälkeiseen viikonloppuun ja aloittaa samalla keskikesän riennot. Heinäkuun lauantait omistetaan torille, kahvilalle ja kirjastolle, joten enää ei tarvitse miettiä, mitä siellä Sappeen koulun pihassa nyt tänä lauantaina olikaan.

Sappeen kesänäyttelyn (lauantai 30.6.– sunnuntai 1.7.) tämän kesän taiteilija on Leena Tuominen-Saarela, joka tuo esille veistoksia, maalauksia ja käsitöitä. Näytteille asettajat valitaan sen mukaan, että heillä on jokin sidos Sappeeseen: Leena Tuominen-Saarelan äiti on Vieno Tuominen, joka on yhden Sappeen kantatalon, Tervan, tytär.

Tori, kirjasto ja kahvila aukeavat lauantaina 7.7. ja jatkuvat 14., 21. ja 28.7., mutta toki kesä alkaa jo 27. toukokuuta, kun koululla on seurakunnan ja sappeelaisten järjestämä messu. Kesäkuun toisena lauantaina tehdään käsitöitä ruuttahuoneen edessä ja samalla juhlistetaan kahvikupposella Pirkan kyliä. Juhannuskokko sytytetään totuttuun tapaan aattona kello 21.

Päivi Heinonen