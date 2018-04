Suomen Punaisen Ristin Kuhmalahden osasto on hankkinut Pomoottori-yhteisörahoituksen avulla sydäniskurin eli defibrillaattorin. Sen käytön tunnetuksi tekemiseen ja osaamiseen järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton tilaisuus Pentosalilla tulevana torstaina kello 18. Opastajaksi paikalle saapuu SPR:n Hämeen piirin ensiapu-ja terveystoiminnan päällikkö Pirjo Mattila.

Kuhmalahden ”kyläiskuri” on hätätilanteissa kenen tahansa käytettävissä. Iskurin sijoituspaikaksi on suunniteltu Kuhmalahden kauppaa, josta se on noudettavissa kaupan aukioloaikoina.

– Jos hätätilanne tulee, olisi tietysti hyvä, että mahdollisimman moni osaisi sydäniskuria käyttää. Tähän torstainen koulutuskin tähtää, Arja Marttala Kuhmalahden SPR:stä mainitsee.

Entä jos hätätilanne, jossa sydäniskurista voisi olla hyötyä, iskee siten, ettei Kuhmalahden kauppa ole avoinna?

– Tätä olemme kovasti miettineet ja pohtineet, olisiko kylällä jotain paikkaa, josta defibrillaattori olisi vielä laajemmin saatavilla. Sydäniskuri pitäisi kuitenkin saada sellaiseen keskeiseen paikkaan, jossa olisi jonkinlaista valvontaa, Marttala toteaa.