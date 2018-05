Runoriimu valmisti oodin elämälle

Runoriimulaisten sanomaa:

Helvi Mustonen: ”Kiittäminen ja hyvien asioiden huomaaminen unohtuvat liian usein elämässämme. Uutiset tuovat päivittäin eteemme sodan kauhut ja pakolaisleirit. Pitäisi pysähtyä ja huomata, että meillä on kaikki hyvin. Kuten runokoosteessamme kerrotaan, voimme rauhassa seurata kevään heräämistä, kuunnella puron solinaa, lintujen kevätkonserttia ja lähteä vaikka veneellä kirkkoon. Kaikki tämä ja paljon muuta on tarjolla meille jokaiselle tässä omassa, vapaassa maassamme. Meillä on todella aihetta kiitokseen.”

Pirkko Tallgren: ”Olen itse valinnut tähän koosteeseen kaksi runoa, jotka ovat minulle mieleisiä. Toinen niistä kertoo luonnon voimauttavasta merkityksestä ja toinen runo yllättää jumalanpalveluksen saarnalla. Ohjaajamme valitsemista kiinnostuin runosta Aamuhartaus, jossa iloitaan terveistä käsistä ja jaloista. Olen itse konkreettisesti kokenut näiden raajojen hallinnan menettämisen joksikin aikaa. Nyt saan taas liikkua vaivatta omin jaloin ja suorittaa arkisia askareita omin käsin. Se jos mikä on suuri ilon ja kiitoksen aihe.”

Anna-Liisa Koivunen: ”Olemme kokoontuneet tänä vuonna vain joka toinen viikko. Joulun jälkeen alkoi kooste vähitellen muotoutua. Sen sisältönä on elämän koko kirjo. Runojen teemoina ovat lähimmäisen kohtaaminen ja Jumalan johdatus elämässä. Ryhmässä olemme saaneet taitavaa, yksilöllistä ohjausta.”

Tuula Kylmälä: ”Olen pitänyt tämän koosteen aihepiiristä, joka on lähellä arvomaailmaani.”

Päivi Pulma: ”Runoryhmässä on mukava olla. Se virkistää arjen ohessa. Meillä on mahtava porukka, kivoja ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla juttuun. Olen aina tykännyt runoista, sillä ne antavat henkisesti paljon ja kun on vielä hyvä opettaja, joka kannustaa ja osaa. On hyvä, kun runoiltapäivä toteutetaan seurakuntakodissa. Kirkkoa olisin pitänyt itselleni liian juhlallisena paikkana.”

Mirjami Suominen: "Valkeakoski-opiston runoryhmä Runoriimu kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Olen mukana neljättä vuotta. Ohjaajamme Sirkka on innostava, paneutuva ja luova opettaja. Hän laittaa painotukset kohdalleen jos lausunnasta tulee tankkaavaa. Runon sisältö edellä mennään ja ajatuksen on oltava mukana. Näin tekstistä syntyy kertomus, joka kiinnostaa kuulijaa. Olen lukenut runoja vuosikaudet, mutta vasta eläkkeelle jäätyäni rohkenin mennä mukaan lausuntaryhmään. Suurin osa nyt esitettävistä teksteistä on sellaisia, joita emme ole aikaisemmin esittäneet. Se on innostanut ja antanut haastetta. Runot koskettavat, nostavat pintaan tunteita, pidätettyjäkin, menevät ihon alle, mikä on tarkoituskin. Minä tarvitsen runoja. Toivottavasti runo löytää uusiakin ystäviä meidän esityksemme myötä.”