Valokuva Jeesuksesta

”Uskon kun näen!” saattaa yksi jos toinenkin mutista itsekseen, kun iloiset kristityt julistavat Jeesuksen nousseen kuolleista. Eikä siinä mitään – kertoohan Raamattu myös apostoli Tuomaksen samoin todenneen, kun hän sai kuulla mestarinsa ilmestyneen elävänä ystävilleen. Ei tule narratuksi kun ensin vaatii näyttöä. Että onko sitä näyttöä vai ei?

Itse kristinuskon alkutaipale on yksi todiste ihmeen puolesta: pieni, teloitetun rikollisen nimissä kulkeva juutalaisten lahko leviää joka puolelle suurta Rooman valtakuntaa eikä osoita pysähtymisen merkkejä vaikka sitä vainotaan. Lahko, jonka johtajista Raamattu itse antaa melko tylyn kuvan etenkin Jeesuksen vangitsemisen ja tuomion hetkellä. Kuinka näistä pelkureista ja kieltäjistä olisi voinut tulla rohkea ilosanomaa henkensä uhalla eteenpäin vievä joukko?

Mutta onko muita todisteita ylösnousemukselle? 70- ja 80-luvulla maailmaa kuohutti uutisointi Torinon käärinliinoista. Ajanlaskun alun juutalaisten käärinliinojen mittaisista vanhoista pyhäinjäännöskankaista paljastui negatiivikuva miehestä, joka näyttää kärsineen väkivaltaisen kuoleman ristillä ja jonka pää on täynnä haavoja. Liinassa on väkivaltaa kärsineen ihmisen verta. Kuvaa ei ole maalattu. Liinassa on jäämiä Lähi-idän kukkien siitepölystä ja jalkojen kohdalla kalkkikivipölyä.

1980-luvun lopussa radiohiiliajoituksen tulokseksi saatiin, että liina olisi keskiaikainen. Siis feikki, väärennös. Keskustelu tyrehtyi. Sittemmin on kyetty osoittamaan, että tutkimus tehtiin huolimattomasti. Näytteitä otettiin vain yhdestä kohdasta ja sekin oli keskiajalla paikattu alue. Näytteet olivat paikkauksessa käytetyn väriaineen pilaamia. Olen vakuuttunut: tämä on kuva Jeesuksesta. Millainen kuvan muodostumisen tapa onkaan ollut, kun se on piirtynyt negatiiviksi nanometrien korkuisena liinan pintaan? Ja silti: kristillisen uskon perusta ei ole muinainen kuvajainen kankaan pinnassa vaan se, että Jeesus elää ja kohtaa meidät tänäänkin, sinut ja minut.

Heikki Repo

Seurakuntapastori