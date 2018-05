Kyläkoulujen väki teki yhdessä Veteraanipäivästä juhlan

Kansallisen Veteraanipäivän tilaisuudesta Kontulasta lähti koteihin kaikilla tavoilla ravittu juhlayleisö. Lounas jälkiruoaksi tarjotulla leivoskahvilla täytti vatsat ja Kangasalan kyläkoulujen oppilaiden esittämä ohjelma toi virkistystä kehon henkiselle osastolle. Tilaisuuden hengellisen osuuden annista vastasi seurakunnan edustaja Heidi Pitkänen.

Tänä vuonna Kansallisen Veteraanipäivän juhlan järjestämisestä olivat vastuussa Kautialan, Pohjan, Raikun ja Vilpeilän kouluväki yhdessä. Tervehdyssanoissaan Vilpeilän koulun rehtori Vesa Saarinen tähdensi Kontulan olevan osuva paikka juhlan järjestämiselle.

–Tämän kauniin rakennuksen edestä Sahalahden miehet lähtivät puolustamaan isänmaataan vuosina 1939 ja 1941.

Saarinen kertoi edesmenneen sotaveteraani-isänsä muistelleen talvisodan kaveria ei jätetä -henkeä. Tuo henki vaikuttaa hänen mukaansa nyt kyläkouluissa.

–Yritämme opettaa, että jokainen on tärkeä. Toisia autetaan, ketään ei jätetä yksin, Vesa Saarinen tiivisti.

Kranaatinsirpale kädessä

Kansallista Veteraanipäivää vietetään sotaveteraanien kunniaksi huhtikuun 27. päivänä. Tuo päivämäärä on sama kuin Lapin sodan päättymispäivä. Ensimmäisen kerran Kansallista Veteraanipäivää vietettiin 30 vuotta sitten.

–Lapin sodan päättymisen jälkeen olemme saaneet elää rauhassa. Rauha on meille näkymätön ja itsestään selvyys. Rauhaa ei ole saatu ilmaiseksi, Heidi Pitkänen muistutti veteraanien ja lottien tekemästä työstä.

–Oman historiamme tunteminen opettaa meitä arvostamaan rauhaa. Suurin rauha maallemme tulee kuitenkin Jumalalta.

Heidi Pitkäsen oma isoisä, vaari, oli sotaveteraani. Mies ei paljon sotakokemuksistaan puhunut, mutta se, minkä hän puhui, kosketti lapsenlasta enemmän kuin koulun oppikirjoista saatu tieto. Mieleen on jäänyt myös vaaria haavoittanut kranaatinsirpale, jota Pitkänen sai pitää käsissään.

Arvopohjaa nuorille

Tänä vuonna Kansallisen Veteraanipäivän keskeisenä teemana oli veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville. Kontulan tilaisuudessa juhlapuheen pitänyt 9-luokkalainen Eemeli Saarela korosti, että veteraanipäivänä on muistettava myös lottia.

–Lottien urheus ei kalpene veteraanien urheudelle. Suomessa naiset näyttivät voimansa huolehtimalla muiden muassa ilmatorjunnasta ja sotajoukkojen huollosta.

–Veteraanit ja lotat ja kotipuolen pystyssä pitänyt väki antoivat omalla esimerkillään nuorille elämän eväitä, arvopohjaa rauhan ja hyvinvoinnin rakentamiseen.

Sotiemme sankareiden työ jatkui rauhan tultua rakentaen niitä pilareita, minkä päällä me nyt Suomessa seisomme.

–Lottien ja veteraanien arvoperintö on kivijalka, jolle tulevaisuuttamme pystytetään, Eemeli Saarela mainitsi.

Vilpeilän kyläkoulun kasvatti näkee myös kansallisen yhtenäisyyden olevan lotilta ja veteraaneilta saatua perintöä.

–Suomalaisen menestyessä jokainen suomalainen tuntee ylpeyttä, vaikka ei käytännössä ole osallinen tähän menestykseen. Jokaisen meidän saavutuksemme ovat Suomen saavutuksia. Tälle ajattelulle ovat mahdollisuuden antaneet sotiemme sankarit.

Olkaa rehellisiä

Vuorollaan kunkin kyläkoulun lapset nousivat esiintymislavalle. Ohjelmassa oli runonlausuntaa, musiikkiesityksiä ja kansantansseja. Tilaisuuden päätteeksi kaikki koululaiset kerääntyivät eteen laulamaan yhdessä yleisön kanssa Veteraanin iltahuudon.

Raikun koulun oppilaat olivat työstäneet nähtäväksi ja kuultavaksi Veteraani ja minä -videoesityksen. Siinä lapset kysyivät satavuotiaalta, juhlassakin mukana olleelta Heimo Hämäläiseltä, minkä elämänviisauden Hämäläinen haluaa jakaa nuorille.

–Rehellisyys on tärkeä ihmiselämässä. Kun ihminen on rehellinen, on helppo saada hyviä yhteyksiä, Hämäläinen vastasi.