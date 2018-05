Liikenteen valvonnasta

Poliiseja ei näytä kiinnostavan muu kuin alle 80 km/h liikennenopeuksien kyttääminen. Tosiasia kuitenkin on, että pahimmat onnettomuudet tapahtuvat suurilla nopeuksilla, holtittomissa ohitustilanteissa.

Esimerkkini on Kangasala–Kuhmoinen-tieltä. Siellä on sakkorysäpaikoiksi sopivasti valittu muun muassa Pelisalmen ja Sahalahden keskustan nopeusrajoitusalueilta. Mukavahan siellä on pakettiautossa istuskella. Mainitulla välillä on ”kylmäksi jäänyt” jätteidenkierrätys asema, jonka kohdalla on edelleen 60 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Miksi nopeusrajoitusta ei ole poistettu?

Edellä kerrottu toiminta on lyhytnäköistä, tarkoitushakuista rahankeräystoimintaa. Sillä ei laajemmassa mittakaavassa paranneta liikenneturvallisuutta.

Markku Lehtinen

Tampere