Tuleva maakunta nuorten vaikuttamisen näkökulmasta

Mahdollisuus vaikuttaa kauempana päätettäviin asioihin

"Maakuntanuorisovaltuusto on hyvä mahdollisuus kaikille nuorille Pirkanmaalla vaikuttaa maakuntatasolla päätettäviin asioihin. Teemaryhmillä madalletaan kynnystä vaikuttaa itseään kiinnostavaan tiettyyn asiaan, kun se ei vaadi pitkäaikaista sitoutumista niin kuin vaikka oman kunnan nuorisovaltuusto. Etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakunnalle ovat yhä useammat nuoriakin läheisesti koskettavat asiat päätettävissä maakuntatasolla. Mielestäni maakunta-nuva on loistava mahdollisuus kaikille nuorille, joten on tärkeää saada se nuorten tietoisuuteen."

Hanna Välimäki

ohjausryhmän jäsen

Kangasalan nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja