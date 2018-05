Kalaniemi tunnelmoi Pirtillä

Harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi konsertoi Kangasalan Pirtillä torstaina 10. toukokuuta kello 17. Luvassa on lyyrisen kauniita tunnelmia kansanmusiikin ja viihdemusiikin parissa.

Harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi on kansainvälisen huipputason muusikko ja omaleimainen säveltäjä. Hän nousi kansallisen tason huomioon vuonna 1983 voitettuaan ensimmäisen Kultainen Harmonikka-kilpailun Ikaalisissa. Hän aloitti opintonsa Sibelius-Akatemiassa samaisena vuonna kuuden ensimmäisen kansanmusiikkiopiskelijan joukossa. Kalaniemi on tehnyt parin vuosikymmenen aikana mittavan uran koti- ja ulkomailla uudistaen käsitystä harmonikasta ja sillä soitettavasta musiikista.

Kalaniemi on monista musiikkityyleistä oman hyvin persoonallisen ilmaisunsa kehittänyt taiteilija, joka on noussut yhdeksi kaikkein arvostetuimmista muusikoista maassamme. Kalaniemen luoma lyyrisen herkkä ja intensiivinen soittotyyli on saanut uskollisen kuulijakunnan eri puolilla maailmaa. Hänen soittotyyliään on kuvattu osuvasti suomalaiseksi haitarifadoksi.

Konsertin järjestää Kangasalan Nuorisoseura.