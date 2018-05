Kylä, strategia ja talouden tasapainotus – Rautajärvi

Pälkäne on saanut uuden tulevaisuuteen tähtäävän strategian. Siinä mittavan kokonaistavoitteen saavuttamiseksi kuulutetaan kylien identiteettejä, jotka houkuttaisivat lisää asujia kuntaan.

Samaan aikaan pyritään alijäämän välttämiseen kuntataloudessa. Sitä tasapainottamaan pyrkivä suunnitelma ehdottaa palvelujen leikkauksia ja veronkorotuksia. Näyttää siltä, että tasapainotusohjelma vie ainakin eräissä tapauksissa mahdollisuuksia identiteetin kehittämiseltä ja asukasluvun lisäämiseltä. Päätöksiä ajatellaan tehtävän kesäkuun lopulla.

Päätösten valmistelussa on ymmärrettävä niiden seuraukset. Se edellyttää kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ja niiden keskinäisten riippuvuuksien tuntemista. Niitä on toki hyvä verrata väestö- ja elinvoimamittarien viime vuosien trendeihin.

Perehdyin Rautajärveen. Siellä lähes kaikki palvelut ja toiminnot riippuvat toisistaan. Odotettavissa onkin, että kun siitä nirhaistaan yksi kulma pois, muutkin luhistuvat saman tien. Auttaisikohan siinä edes se yhteisöllisyys ja vapaaehtoinen yhteistyö, jonka vuoksi kylä palkittiin taannoin Pirkanmaan vuoden kylänä? Sitä tunnustusta ei näyttänyt kunta juurikaan käyttävän hyväkseen.

Keskeisiä elinvoimatekijöitä näyttävät olevan koulu ja päiväkoti. Oppilaiden määrän ennuste osoittaa laskua 24:stä alle 20:n kolmessa lukuvuodessa, ellei muutosta tule. Päiväkodin ennuste puhuu samoin ehdoin 6–8 lapsesta ja 1–3 esikoululaisesta lähivuosina. Muutos tulisi lapsiperheiden myötä, mutta ilmiö on kuin kysymys kanasta ja munasta.

Näiden palvelujen poistuminen muuttaa kyläläisten mielestä kaiken. Kun ei tule asukkaita, lähtee elintarvikekauppa ja ehkä kahvilakin. Entäpä sekatavarakauppa, rakennustarvikeliike ja muut?

Rautahovi on palvellut useita vireitä yhdistyksiä ja pidetty kunnossa talkootyöllä, joskus satunnaisin laina- ja avustusrahoin. Vuosittaiset muutaman tuhannen euron ylläpitokustannukset ovat hoituneet koulun ja Valkeakoski-opiston korvatessa käyttöä liikunta- ja opintotilana. Asukkaiden ja lomalaisten suosimasta kunnallisesta vesipisteestä talon seinässä ei ole pumppauslaskua lähetetty.

Opisto on käyttänyt koulun tiloja muun muassa etäopetukseen ja musiikkiryhmien koulutukseen. Jääkiekkokaukalo on valojensa osalta liitetty kouluun, jonka liikuntaa ja lähikylienkin asukkaita se on palvellut. Suurimpiin aurauksiin on kunnalta saatu apua, mutta muutoin asiat ovat hoituneet talkoilla.

Koulun tarpeet ovat osaltaan motivoineet myös urheilukentän ja latujen kunnossapitoa, kunnan tukiessa muutamalla satasella. Kuntosaliin on liiennyt tonni tilavuokran ollessa 220 euroa kuukaudessa. Nyt osa kunnan kierrätysvälineistä on käytetty loppuun.

Kasvatuspalveluiden häviäminen ja asukkaiden väheneminen johtanevat siihen, ettei kunnan tai muita tontteja saada kaupaksi ja kunnallistekniikka jää osittain hyödyntämättä. Koulumatkat venyvät noilla teillä ja poikkeamisilla ajallisesti huomattavasti jo Luopioisiinkin, saati sitten pidemmälle. Aitooseen matkaa reunamilta tulee yli 30 kilometriä, Fonectan ajoaika-arviolla kylien keskustoista suoraankin yli 40 minuuttia. Päivähoitokuljetukset monimutkaistuvat niiltä, joiden työpaikat ovat muualla kuin Luopioinen–Pälkäne-suunnalla.

Mikä on se identiteetti, joka on luotavissa? Millä houkutella asukkaita? Loma-asutusmahdollisuuksillako? Ehkä, kun moneen taloon syttyvät valot nytkin viikonvaihteessa – kylä houkuttaa ja ihmiset tarvitsevat seutua nykytilassa. Lisää eläkeläisiäkö? Mutta nehän tarvitsevat palveluita.

Kannattaa pohtia. Itäluopioislaisten sietomittari palvelujen saatavuudessa näyttää menevän punaiselle viimeistään Luopioisten ohitustien kohdalla.

Pertti Salminen