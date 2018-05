Minkä värinen on rukouksesi tänään?

Sininen – minä, oma jaksaminen, terveys. Vihreä – lapset, äiti, isä, perhe, kasvu. Keltainen – arkielämä, rahahuolet. Punainen – ilo, rakkaus, ihmissuhteet. Musta – suru, sairaus. Valkoinen – sanatonta puhetta Jumalan kanssa, uskonelämä.

Olet saattanut nähdä Pälkäneen tai Luopioisten kirkossa rukousryijyn, johon voi kiinnittää oheisten aihepiirien mukaan valitsemansa värisen kuteen. Tai ehkä olet joskus jossain tilaisuudessa törmännyt pieniin, värikkäisiin kiviin tai helmiin, joista sopivan värisen saa pudottaa kulhoon muiden rukousaiheiden joukkoon. Tai ehkä koko ajatus erivärisistä rukouksista on sinulle aivan uusi ja vieras…

Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Mutta joskus voi olla kovin vaikea löytää sanoja sille, mitä meillä on sydämellämme. Onneksi tunteet ja ajatukset voi tuoda Jumalan kuultavaksi myös ilman sanoja ja lauseita. Rukoilla voi niin musiikin, tanssin, kuvien kuin värienkin avulla. Jumala tuntee meidät niin läpikotaisin, että Hän kyllä tietää ja ymmärtää, mitä toivomme, tarvitsemme ja kaipaamme. Laulun sanoin: ”Älä turhaan luule, ettet osaa rukoilla. Rukoukseen ei tarvitakaan paljon sanoja. Taivaan Isä kuulee pienen huokauksenkin, tarpeesi Hän tietää sinuakin paremmin.”

Merkitystä ei ole korulauseilla ja taitavilla sanavalinnoilla vaan sillä, että tuomme itsemme ja asiamme Jumalan eteen. Niin kuin vanhemmat haluavat kuulla pienen lapsensa jutustelua ja kuulumisia, haluaa Jumala kuulla meidän puhuvan Hänelle ja kertovan asioita. Meidän ei tarvitse esittää mitään, olla tietynlaisia tai osata jotakin vaan tulla omana itsenämme, Jumalan lapsena, Hänen luokseen kertomaan meille itselle merkittäviä asioita. ”Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan” (Jaak. 5:13–16).

Kuten laulussa lauletaan: ”Rukous on silta luokse Jumalan. Rukous on polku luokse auttajan. Rukous on lintu, joka lentää Taivaaseen. Rukous tuo rauhan sydämeen.”

Senni Nissilä

Nuorisotyönohjaaja

Pälkäneen seurakunta