Pälkäne lähtee etsimään tasapainoa

Noin -0,5 miljoonaa euroa vuonna 2018, -1,5 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja -2,0 miljoonaa euroa vuonna 2020. Lähivuosien talouslukuja on ynnäilty Pälkäneellä varsin huolestuneina. Vaikka velat eivät isommin vielä tällä hetkellä paina, siintää lähitulevaisuudessa isoja investointeja ja alati kasvava menorakenne. Niinpä Pälkäneen kunta lähtee tasapainottamaan talouttaan.

Keinot tulojen ja menojen kuriin saamiselle ovat suunnilleen samoja kuin ne, joilla naapurissa Kangasalla lähdettiin kääntämään talouslukuja joitakin vuosia sitten. Henkilöstövähennysten, palveluiden karsimisen ja keskittämisen lisäksi maksuihin mietitään korotuksia.

– Tarvittaisiin aika kovia veroratkaisuja, jos pelkästään niillä yritettäisiin tilannetta oikaista. Kyseeseen tulee luultavasti jonkinlainen kombinaatio. En usko, että kunta säilyttäisi epätarkoituksenmukaisen palvelurakenteen ja samalla ylläpitäisi sitä nostamalla veroja, sanoo vs. kunnanjohtaja Petri Härkönen.

Ratkaisuja miinuksen kuromiseen plussaksi haetaan alkukesän ajan; talouden tasapainoon reivaava paketti on tulossa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ylimääräisessä kokouksessa kesäkuun lopussa.

– Olemme halunneet tuoda asian esiin mahdollisimman avoimesti, jotta voidaan käydä kuntalaiskeskustelua. Itse aion kuunnella sekä kuntalaisten että päättäjien näkemyksiä herkällä korvalla ennen kuin teen lopullisen esityksen hallitukselle. Pyrin siihen, että tuo esitys olisi mahdollisimman tasapainoinen, Härkönen sanoo.

Kovat säästöesitykset

Kunnanjohtajan esiin nostama säästökuuriehdotus on rankka. Laskennallisesti tulosvaikutus merkitsisi 28–35 henkilötyövuoden vähentämistä.

Ehdotuksen mukaan Luopioisten, Rautajärven ja Harhalan koulut sekä Rautajärven, Laitikkalan ja Onkkaalan ryhmäperhepäiväkodit lakkautettaisiin tulevan lukuvuoden päätteeksi. Lisäksi Viirikukon päiväkoti sulkisi ovensa Onkkaalassa.

Rautajärven ja Kirkonkylän koulujen oppilaat kuljetettaisiin syksystä 2019 alkaen Aitoon kouluun. Rautajärven ryhmiksen lapset mahtuisivat Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Harhalan oppilaat siirtyisivät Onkkaalaan.

– Totesimme jo alkuvaiheessa, että oppikirjasäästöillä emme saa säästöjä vaan se on lähinnä kurjistamista. Uskon, että konkreettinen lista käynnistää luovan ajattelun ja ratkaisujen etsimisen työntekijöissä, sivistysjohtaja Tiina Kivinen sanoo.

Pohdinnassa on, että Harhalan koulusta siirtyville ja Roholan uuden asuinalueen oppilaille remontoitaisiin 0–2 luokkien ”pienten koulu” lakkautettuun Harjutuulen vanhainkotiin. Harjutuuleen voitaisiin samalla sijoittaa päiväkoti, joka imaisisi Onkkaalan ryhmäperhepäiväkodin ja Viirikukon lapset. Vaihtoehtona sen perustamiselle nähdään yksityinen palveluntuottaja.

Esitysten taustalla ovat arviot oppilasmäärien kehityksestä eri puolilla kuntaa ja näkemykset eri koulujen korjaustarpeista – joskin satojentuhansien eurojen remonttisäästöt hupenisivat ainakin hetkellisesti Harjutuulen pienten lasten yksikön toteuttamiseen.

Petri Härkösen mukaan säästöjä on pyritty kohdentamaan kunnan kaikkiin palveluihin; esimerkiksi hallinnosta halutaan nipistää uudelleenjärjestelyillä runsaat 70 000 euroa kolmessa vuodessa.

Vs. kunnanjohtaja ei näe ristiriitaa säästöesitysten ja kunnan juuri hyväksymän uuden strategian välillä. Strategian mukaan Pälkäneen menestyksen avaimia ovat muun muassa kyläidentiteettien kehittäminen ja asiakaslähtöiset palvelut.



– Esimerkiksi jokin koulu on ehkä säilytetty siksi, että se tekisi kylästä elinvoimaisen… vaan nyt kun katsotaan tilannetta, ei se ole tehnyt sitä. Jotakin tarvitsee tehdä, eikä se voi olla jotakin vanhaa, jota on jo kokeiltu. Kylien on aidosti mietittävä, voiko vaikkapa senioriasukkaiden, palveluiden ja sitä kautta työpaikkojen tavoitteleminen olla oikeasti hyödyllistä, Härkönen huomauttaa.

Kysymyksiä ja ehdotuksia

Verotuloja kertyisi lisää kiinteistöveroista lähes 200 000 euroa ja kunnallisveroprosentin korotuksesta puolesta miljoonasta eurosta miljoonaan riippuen siitä, paljonko tuloveroastetta korotettaisiin. Veroprosentti voitaisiin hilata ensi vuonna 21,5:een tai 22:een. Rakentamattomien rakennuspaikkojen verolla lähdettäneen patistamaan yksityisiä maanomistajia myymään nykyistä aktiivisemmin kunnan jo aiemmin kaavoittamia tontteja.

Kuntalaisten kysymyksiä, kommentteja ja ehdotuksia kerätään sähköpostitse osoitteessa kuntalaiskuuleminen@palkane.fi. Saatua palautetta on tarkoitus käydä läpi kahdessa kuulemistilaisuudessa, joista ensimmäinen järjestetään Luopioisissa Seuratalolla maanantaina 14.5. ja toinen yhteiskoulun auditoriossa Onkkaalassa tiistaina 15. toukokuuta. Molemmat tilaisuudet alkavat kello 17.

Kysymysten tulee olla lähetettynä 14.5. kello 9 mennessä.