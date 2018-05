Terveisiä kirjastolle

Kyllä minulta niin käpy paloi taas kerran Pälkäneen kirjaston oven takana maanantaina 30.4. noin kello 15.30., kun raskaan työn raatajat siellä kirjastossa joutuivat kesken päivän sulkemaan ovet, kuten ennen pääsiäistäkin. Paikalle tuli samaan aikaan toinenkin kirjastoon haluava, joka kertoi käyvänsä Tampereella töissä ja oli sieltä aikanaan tänne muuttanut. Sanoi siinä, kuinka ihmeessä voitte sietää tällaista palvelua.

On tylyä ajaa ovelle, kun ei näitä aukioloaikojen muutoksia saatu edes nettiin. Naapurikuntiin vertaillessa olemme surkeasti vajaapalvelussa. Suurin osa asiakkaista käyttää automaattilainausta eli henkilökunnan tarve on vähäinen. Aukioloajat on muutenkin käsittämättömästi ripoteltu eri päivinä eri aikoihin.

Kyllä kirjaston pitäisi olla avoinna joka arkipäivä kello 9–19 ja lauantaisin 9–15. Monet ovat käyneet nykimässä lukittua ovea turhaan ja luopuneet sitten koko palvelusta. Oletteko siellä kirjastossa kuulleet sanaa omatoimikirjasto?

Ole muutos, jota etsit

Kirjasto vastaa:

Aattopäivien aukioloajat ovat tosiaankin kirjastossa perjantain aukioloaikojen mukaiset, mikä on ollut käytäntönä pitkään. Ne ovat säännönmukaiset aattopäivien aukioloajat, jotka kyllä ilmoitetaan nettisivullamme ja aukioloaikatiedotteissa.

Aukioloajat vaihtelevat jonkin verran viikonpäivittäin, koska meillä on vähäinen henkilökunta ja haluamme tarjota sekä aamu- että ilta-aukioloaikoja. Mielipiteessä toivottuja hyvin laajoja aukioloaikoja ei pieni henkilökuntamme valitettavasti kykene toteuttamaan. Ilman muuta omatoimikirjasto on pohdinnassa oleva vaihtoehto myös pääkirjaston kohdalla. Pälkäneen kirjastoon kuuluvassa Luopioisten lähikirjastossa se onkin jo toteutettu ja kokemuksia saatu jo yli puolen vuoden ajalta.

Pälkäneen kirjaston aukioloajat eivät kokonaisuutena ottaen ole jäljessä naapurikunnista, vaikka pelkän pääkirjaston aukioloajat eivät olekaan niin laajat kuin varmasti toivottavaa olisi. Viime vuonna Pälkäneen kirjaston palveluaikatunteja oli 3137, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Valkeakosken kirjaston aukiolotunnit, joita oli 3027. Tämä johtuu siitä, että Pälkäneellä kirjastolla on useita toimipaikkoja. Asukasta kohden palveluaukiolotunteja Pälkäneen kirjastolla oli 0,47, mikä on Pirkanmaalla kärkijoukossa. Henkilöstökustannukset sen sijaan ovat Pälkäneellä jatkuvasti olleet keskiarvojen alapuolella. Vertailuissa tulisikin ottaa huomioon kokonaisuus. Pienen kirjaston mahdollisuudet eivät myöskään ole samat kuin suurten. Pälkäneellä on myös talouden tasapainotus käynnissä eli kulujen kasvattamisen sijaan tulee löytää säästöjä.

Seija Heikkilä

Kirjastotoimenjohtaja